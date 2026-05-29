Еврокомиссия отказалась вводить санкции против завода Дерипаски в Ирландии. Сырье с него идет на производство ракет в России

Завод «Русала» в Ирландии. Фото: The Irish Times

Завод «Русала» в Ирландии. Фото: The Irish Times

Еврокомиссия решила пока не предлагать санкции против ирландского завода Aughinish Alumina, который принадлежит «Русалу» и связан с Олегом Дерипаской, сообщает RTÉ со ссылкой на два информированных источника. По данным телеканала, вопрос обсуждался при подготовке 21-го пакета санкций против России, однако в Брюсселе сочли, что ограничения против завода или запрет экспорта глинозема в Россию могут нарушить цепочки поставок алюминия в Европе.

Aughinish Alumina находится в графстве Лимерик и считается крупнейшим производителем глинозема в Европе. Его используют для выплавки алюминия, который применяется в промышленности, авиа- и автомобилестроении, а также в военной технике. По информации RTÉ, завод предупреждал правительство Ирландии, что санкции против поставок в Россию могут привести к закрытию предприятия, не оказать существенного влияния на Москву и усилить инфляцию на сырьевых рынках.

Завод оказался под вниманием после расследования OCCRP, The Irish Times, «Важных историй» и других партнеров. Журналисты установили, что глинозем с Aughinish поступал на российские заводы «Русала», а произведенный из него алюминий через посредника АСК шел российским оборонным предприятиям. Среди клиентов АСК были Арзамасский приборостроительный завод, выпускающий крылатые ракеты Х-101, и Воткинский завод, производящий баллистические ракеты «Искандер-М». Также из алюминия, который продавала АСК, производились двигатели для российских танков.

По данным расследования, в 2022–2024 годах АСК заплатила торговому представительству «Русала» за алюминий более 50 млрд рублей. На контракты, связанные с гособоронзаказом, пришлось 28,5 млрд рублей — треть всей выручки компании за этот период.

В мае 39 депутатов Европарламента из 12 стран призвали Еврокомиссию запретить экспорт глинозема из ЕС в Россию. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно также призывала включить глинозем в следующий санкционный пакет.

Aughinish Alumina отвергает обвинения и утверждает, что соблюдает законы ЕС, санкционные правила и экспортный контроль. Компания также заявляет, что в 2025 году 55% ее экспорта шло в европейскую и мировую промышленность, а 45% — в Россию. Сейчас экспорт глинозема из ЕС в Россию не запрещен, хотя Евросоюз ранее ограничил импорт российского алюминия.

Еще один европейский завод «Русала» оказался в центре санкционного расследования в марте. В Швеции прошли обыски на алюминиевом заводе Kubal в городе Сундсвалль, который также контролируется компанией, основанной Дерипаской. Двух топ-менеджеров предприятия задержали по подозрению в грубом нарушении санкций. Прокурор Сара Нильссон говорила, что дело касается преступлений, которые могут нанести ущерб безопасности Швеции и Европы в целом.

