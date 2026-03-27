В Швеции прошли обыски на алюминиевом заводе «Русала»

В Швеции в городе Сундсвалль прошли обыски на алюминиевом заводе Kubal, который контролируется компанией «Русал», основанной Олегом Дерипаской. Два топ-менеджера завода задержаны по подозрению в грубом нарушении санкций. Об этом сообщает издание SVT.

В шведском законодательстве нарушение санкционного режима может повлечь за собой штраф или тюремное заключение, особенно если речь идет о крупных суммах или товарах двойного назначения.

Замгендиректора Kubal Йонас Эрикссон подтвердил проведение следственных действий. По его словам, компания сотрудничает с властями и предоставляет всю необходимую информацию.

Расследование ведет прокуратура Швеции. Прокурор Сара Нильссон заявила, что речь идет о подозрениях в преступлениях, которые могут нанести ущерб безопасности Швеции и Европы. Она подчеркнула, что дело находится на ранней стадии и носит сложный и масштабный характер.

Ранее Шведская партия Центра выступала с требованием национализировать алюминиевый завод Kubal. В международной пресс-службе «Русала»  заявили, что компания надеется на «взвешенный и разумный подход со стороны властей ЕС».

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

