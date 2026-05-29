Присяжные в Краснодарском крае оправдали пенсионера, который под пытками признал вину в убийстве пасынка. Он провел в СИЗО более трех лет

По версии Краснобородько, в августе 2022 года он вернулся после ночной смены домой и обнаружил пасынка Андрея с тяжелой травмой головы. Он вызвал скорую помощь и полицию, однако вскоре сам оказался под подозрением. После нескольких допросов его вновь вызвали в отдел полиции, где, как утверждает пенсионер, один из сотрудников сказал ему: «Ты извини, ничего личного, это наша работа», после чего его подвергли пыткам, добиваясь признательных показаний.

По словам мужчины, не выдержав боли, он подписал явку с повинной, текст которой ему продиктовали сотрудники полиции. Затем, как утверждает Краснобородько, полицейские насильно поили его водкой, после чего организовали его задержание за административное правонарушение. После освобождения из изолятора мужчина зафиксировал травмы, включая разрыв мениска, кровоподтеки и ссадины, а также обратился к правозащитникам.

Позже пасынок Краснобородько скончался в больнице, и ему предъявили обвинение в убийстве. По данным «Команды против пыток», во время судебного процесса защита настаивала, что признание было получено под пытками, а другие доказательства вины отсутствуют. В итоге коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт по всем пунктам обвинения.