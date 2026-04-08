По факту избиения полицейскими подростка в Тыве возбудили уголовное дело. Признаков пытки СК не увидел

В Тыве после публикаций в СМИ возбуждено уголовное дело об избиении 17-летнего подростка сотрудниками полиции. Об этом сообщила прокуратура республики. Дело расследуется по пунктам «а», «г», «д» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего.
Речь идет об инциденте, который произошел 13 марта в городе Ак-Довурак Барун-Хемчикского района. Республиканский следком признал, что сотрудники полиции применили насилие к подростку, однако квалифицировал дело без указания на пытки, несмотря на то что в 2022 году была введена специальная норма для таких дел, предусматривающая более суровое наказание.
О произошедшем ранее рассказал отец подростка местному изданию «108 канал». По его словам, сына задержали на улице вечером и доставили в помещение, где, как утверждается, несколько часов избивали, требуя признаний по делу о краже. Подросток заявлял, что его били, душили, а также подвешивали за руки, связанные за спиной. Он утверждал, что терял сознание.
После инцидента подростка доставили в отдел полиции, где на него составили протокол о нарушении комендантского часа. Медицинскую помощь он получил лишь спустя несколько часов. Заявление о применении насилия, по словам семьи, удалось подать только через несколько дней.
Изначально Следственный комитет проводил доследственную проверку по заявлению отца подростка. Теперь, после вмешательства прокуратуры, возбуждено уголовное дело. Прокуратура также внесла представления руководству местного отдела МВД и комиссии по делам несовершеннолетних из-за выявленных нарушений.
По вмененной части статьи полицейским грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, при этом наказание может быть условным. В случае квалификации действий как пытки наказание могло бы составлять до 12 лет заключения.