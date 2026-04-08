По факту избиения полицейскими подростка в Тыве возбудили уголовное дело. Признаков пытки СК не увидел

В Тыве после публикаций в СМИ возбуждено уголовное дело об избиении 17-летнего подростка сотрудниками полиции. Об этом сообщила прокуратура республики. Дело расследуется по пунктам «а», «г», «д» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего.

Речь идет об инциденте, который произошел 13 марта в городе Ак-Довурак Барун-Хемчикского района. Республиканский следком признал, что сотрудники полиции применили насилие к подростку, однако квалифицировал дело без указания на пытки, несмотря на то что в 2022 году была введена специальная норма для таких дел, предусматривающая более суровое наказание.

О произошедшем ранее рассказал отец подростка местному изданию «108 канал». По его словам, сына задержали на улице вечером и доставили в помещение, где, как утверждается, несколько часов избивали, требуя признаний по делу о краже. Подросток заявлял, что его били, душили, а также подвешивали за руки, связанные за спиной. Он утверждал, что терял сознание.