Ученые описали динозавра из Патагонии, охотившегося на рыбу как цапля

Палеонтологи описали новый вид динозавра из семейства уненлагиин, жившего около 70 млн лет назад на территории южной Патагонии. По строению шейных позвонков он напоминал современных цапель и, по всей видимости, охотился на рыбу. Исследование опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Новый вид получил название Kank australis. Его останки — зубы, позвонки и кости пальцев — были найдены на ферме Ла-Анита близ города Эль-Калафате в аргентинской провинции Санта-Крус. Первые фрагменты обнаружили еще в 2018 году, однако отнести их к новому виду удалось лишь после того, как в 2024 году был найден шейный позвонок. По оценке исследователей, взрослые особи достигали 2,5–3 метров в длину.

Шейные позвонки Kank australis имеют особые структуры для крепления мышц и защиты кровеносных сосудов — признаки, характерные для современных птиц со сложными движениями шеи, прежде всего цапель. По мнению палеонтологов, это указывает на то, что динозавр был активным рыболовом, а не наземным хищником. Этот вывод подкрепляется тем, что останки Kank найдены вместе с ископаемыми рыбами. Впрочем, исследователи не исключают, что в его рацион также входили лягушки, ящерицы, черепахи и мелкие млекопитающие.

Kank australis отличается от других уненлагиин зубами с выраженными продольными гребнями и пневматизированными шейными позвонками с внутренними воздушными полостями. По размерам он заметно уступал гигантским представителям семейства — например, Austroraptor cabazai из северной Патагонии, достигавшему в длину около 5 метров. При этом в той же экосистеме обитал мегарапторан Maip macrothorax длиной более 10 метров, который мог охотиться на Kank australis.

Открытие заполняет географический пробел в летописи уненлагиин: до сих пор большинство находок этого семейства происходило из северной Патагонии, Антарктиды, Австралии и Мадагаскара, тогда как из южной Патагонии были известны лишь разрозненные фрагменты. Раскопки на ферме Ла-Анита продолжаются с 2018 года, параллельно команда изучает новые находки с четырех объектов в северной Патагонии.