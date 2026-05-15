В Таиланде нашли окаменелости нового вида гигантских динозавров. Эти животные достигали 28 метров в длину

Предполагаемый облик Nagatitan chaiyaphumensis. Иллюстрация: Reuters

В Таиланде ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид динозавров. Как сообщает National Geographic, вес этого животного по оценкам палеонтологов достигал 30 тонн, а длина — 27 метров.

«Первоначальные измерения обнаруженных костей позволяют предположить, что это может быть самый крупный динозавр, когда-либо найденный в Юго-Восточной Азии», — рассказал руководитель исследовательской группы, палеонтолог из Университета Махасаракхам в Таиланде Сита Маниткун. 

Это наиболее полный экземляр из группы завроподов (четвероногих травоядных динозавров), когда-либо обнаруженный в Таиланде. Ранее крупные динозавры, обитавшие на этой территории, были известны только по фрагментам скелетов.

Сита Маниткун с окаменелостью динозавра

Фото: National Geographic

Находка была сделана в провинции Чайяпхум на северо-востоке Таиланда. Окаменелости динозавра еще в 2016 году случайно нашел местный житель. Новый вид получил название Nagatitan chaiyaphumensis — в честь места обнаружения, а также гигантского змея Нага из фольклора Юго-Восточной Азии.

Кости динозавра находились в породе возрастом 113 млн лет.

