В Таиланде нашли окаменелости нового вида гигантских динозавров. Эти животные достигали 28 метров в длину

В Таиланде ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид динозавров. Как сообщает National Geographic, вес этого животного по оценкам палеонтологов достигал 30 тонн, а длина — 27 метров.

«Первоначальные измерения обнаруженных костей позволяют предположить, что это может быть самый крупный динозавр, когда-либо найденный в Юго-Восточной Азии», — рассказал руководитель исследовательской группы, палеонтолог из Университета Махасаракхам в Таиланде Сита Маниткун.

Это наиболее полный экземляр из группы завроподов (четвероногих травоядных динозавров), когда-либо обнаруженный в Таиланде. Ранее крупные динозавры, обитавшие на этой территории, были известны только по фрагментам скелетов.