Палеонтологи описали нового завропода из юрской Патагонии и поставили под сомнение присутствие диплодоцид в Южной Америке

В аргентинской Патагонии описан новый вид гигантского растительноядного динозавра-завропода — длинношеего родственника брахиозавра, жившего около 157 млн лет назад. Работу международной группы палеонтологов под руководством Александры Ройттер из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана опубликовал научный журнал PeerJ. Находка получила имя Bicharracosaurus dionidei — от разговорного испанского слова bicharraco, которым местный фермер Дионид Меса называл огромные кости, попадавшиеся ему на участке. В честь самого Месы, обнаружившего скелет на своей земле, был назван и вид.

Ископаемое происходит из формации Каньядон-Калькарео в провинции Чубут — одного из немногих мест Южного полушария, где сохранились остатки завропод позднеюрского периода. До сих пор представления ученых о фауне этой эпохи строились в основном на материале Северного полушария — находках из США, Европы и Танзании. В руки исследователей попал довольно полный частичный скелет: семь шейных позвонков, весь грудной отдел из десяти позвонков, крестец с фрагментом тазовой кости, девять хвостовых позвонков, рёбра. Гистологический анализ срезов ребер показал не меньше семи годовых линий роста и структуру наружного слоя кости, характерную для животных, уже достигших полного размера. То есть, это была взрослая особь, а не подросток.

Ученые выяснили принадлежность бихарракозавра к макронариям — крупной группе завропод, куда входят знаменитые брахиозавр и жираффатитан. Причем большинство проведенных авторами филогенетических анализов указывают именно на родство с брахиозавридами — семейством, чье присутствие в Южной Америке поздней юры раньше было лишь предположительным. До сих пор фрагментарные находки в регионе не позволяли однозначно отнести их к этой группе. Если авторы правы, Патагония в позднеюрское время была частью обширного ареала брахиозаврид, расселившихся по Европе, Северной Америке и Африке.

Попутно статья ставит под сомнение более раннюю сенсацию, связанную с той же формацией. В 2015 году несколько изолированных позвонков, найденных в двух километрах от нынешнего скелета, были предварительно приписаны к диплодоцидам — семейству, к которому принадлежит диплодок. Это считалось первым намеком на присутствие диплодоцид в поздней юре Южной Америки в принципе. Новый анализ показал, что те позвонки разделяют с бихарракозавром ряд особенностей — в частности уникальную форму боковых полостей на телах позвонков. Авторы осторожно относят их к бихарракозавру, и, если это так, свидетельств о диплодоцидах в регионе поздней юры фактически не остается.

Наконец, положение бихарракозавра и ряда других ранних макронариев на эволюционном древе оказалось сильно зависящим от того, какую именно матрицу морфологических признаков используют исследователи. Авторы прогнали свои данные через две разные современные матрицы, применявшиеся разными группами палеонтологов, и получили заметно различающиеся результаты. Одни и те же виды в одной схеме оказываются ранними макронариями, а в другой вылетают за пределы всей группы неозавроподов. Авторы приходят к выводу, что на положение в древе сильнее всего влияет не количество видов в выборке, а именно выбор и кодировка признаков.

Таким образом, заключают они, выводы о ранней эволюции, географии и расселении макронариев в юре стоит делать с большой осторожностью. В статье бихарракозавр подан как «вероятный брахиозаврид» — то есть формулировка дается крайне осторожная. По словам авторов, полноценно разобраться в родственных связях ранних макронариев пока невозможно. На первых этапах эволюции группы производные признаки были выражены слабо, и одна и та же кость может быть интерпретирована по-разному — в зависимости от выбранной системы анализа.