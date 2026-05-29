Китай угрожает ЕС торговыми расследованиями из-за новой европейской инициативы против субсидированного импорта

Пекин предупредил о том, что собирается инициировать антидискриминационные расследования и проверки безопасности цепочек поставок, если Евросоюз продолжит работу над механизмом ограничения субсидированного импорта. Об этом написал в пятницу официальный аккаунт китайского государственного телевидения в социальных сетях, передает The Wall Street Journal.

Угрозы прозвучали накануне закрытых переговоров чиновников ЕС о расширении торговых защитных мер — шага, который рассматривается как направленный прежде всего против китайских конкурентов европейских производителей. В совместном документе пяти стран ЕС — Франции, Испании, Нидерландов и других — содержится призыв к Еврокомиссии активнее расследовать недобросовестную торговую практику, более последовательно оспаривать нарушения в ВТО и выделить дополнительные ресурсы на борьбу с демпингом и субсидиями.

Еврокомиссар по промышленности Стефан Сежурне заявил, что Брюссель намерен шире применять импортные квоты и тарифы для защиты европейских отраслей (в первую очередь химической промышленности и «зеленых» технологий) от китайских компаний, пользующихся господдержкой. По оценкам аналитиков, новый инструмент фактически может стать масштабным торговым барьером против Китая, хотя его детали еще обсуждаются между государствами — членами союза. Предполагается, что он позволит ограничивать импорт электромобилей, стали и солнечных панелей.

Китайские государственные СМИ называют политику ЕС все более радикальной, особо упомянув Industrial Accelerator Act — закон, направленный на наращивание промышленного потенциала Европы, — как один из последних примеров европейского протекционизма. В последние годы Китай и ЕС неоднократно обменивались зеркальными торговыми мерами: Брюссель начал несколько расследований против китайских компаний, опасаясь, что дешевые китайские товары подорвут конкурентоспособность европейской промышленности.

Ранее сообщалось о том, что Китай уже начал дипломатическую кампанию против того же Industrial Accelerator Act, обратившись к Германии и Франции с призывом не допустить «протекционизма» в ЕС. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао обсудил ситуацию с министром экономики Германии Катериной Райхе, а заместитель министра Лин Цзи встретился с главой французского казначейства Бертраном Дюмоном.