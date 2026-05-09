Китай пытается убедить страны ЕС смягчить закон о поддержке европейской промышленности

Китай начал дипломатическую кампанию против нового европейского закона об ускорении промышленного развития (Industrial Accelerator Act, IAA), который должен ограничить доступ китайской продукции к части рынка ЕС. Пекин уже обратился к Германии и Франции с призывом не допустить усиления «протекционизма» в Евросоюзе.

Министерство коммерции Китая в субботу сообщило, что рассчитывает на «конструктивную роль» Германии и «активную роль» Франции в сохранении открытости европейских рынков и решении торговых споров через диалог. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао обсудил ситуацию с министром экономики Германии Катериной Райхе, а заместитель министра Лин Цзи встретился с главой французского казначейства Бертраном Дюмоном. Китайская сторона выразила обеспокоенность расследованиями ЕС в отношении иностранных субсидий, которые затрагивают китайские компании. Лин Цзи также заявил, что закон IAA и изменения в Законе о кибербезопасности могут создать барьеры для торговли и инвестиций, а также нарушить глобальные цепочки поставок.

Что такое Industrial Accelerator Act

Законопроект был утвержден Еврокомиссией 4 марта. Его цель — поддержать европейских производителей «зеленых» технологий: солнечных панелей, аккумуляторов, ветряных турбин и другой продукции, которая сейчас во многом производится в Китае. Документ предлагает отдавать приоритет европейской продукции в государственных закупках стран ЕС объемом более 2 трлн евро. Для отдельных отраслей вводятся требования к доле компонентов европейского производства.

Так, электромобили, собранные за пределами ЕС, предлагается исключить из госзакупок уже через шесть месяцев после вступления закона в силу. Чтобы считаться «европейским», автомобиль должен не только собираться в ЕС, но и минимум на 70% состоять из произведенных в Европе компонентов.

Для солнечных панелей предусмотрен переходный период: через три года закупаемые государствами панели должны будут использовать европейские фотоэлементы и инверторы. Кроме того, законопроект вводит ограничения для иностранных инвесторов в стратегических отраслях. Компании из стран, контролирующих более 40% мирового производства в конкретном секторе, не смогут получать контрольные пакеты в европейских предприятиях и будут обязаны делиться технологиями с европейскими партнерами.

В Еврокомиссии объясняют инициативу необходимостью снизить зависимость от Китая и вернуть часть производств в Европу. По данным Международного энергетического агентства, Китай контролирует более 80% мирового производства ключевых компонентов солнечных батарей.

Пекин в свою очередь считает новые меры скрытым торговым барьером. Китайские власти предупреждают, что ограничения могут нарушить глобальные цепочки поставок и осложнить торговлю между КНР и ЕС. Законопроект еще должен пройти согласование в Европарламенте и среди стран Евросоюза, поэтому Китай сейчас пытается повлиять на крупнейшие экономики ЕС до окончательного принятия документа.