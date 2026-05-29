Высший административный суд Берлина разрешил депортировать россиян, которым грозит призыв в армию

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга (OVG) постановил, что перспектива срочной службы в армии России не дает россиянам права на защиту от депортации. Как сообщает DW, высшая инстанция отменила постановление Административного суда Берлина от декабря 2023 года, который предоставил субсидиарную защиту россиянину 2004 года рождения.

Суд первой инстанции счел «весьма вероятным», что этот человек будет принужден подписать контракт с Минобороны РФ, после чего может оказаться на войне в Украине. Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев оспорило решение в Высшем административном суде. Там сочли неубедительным довод о значительной угрозе быть принужденным к подписанию контракта. Кроме того, суд высшей инстанции заявил, что солдату-срочнику не грозит отправка на войну и прохождение срочной службы не связано с риском подвергнуться пыткам и бесчеловечному обращению.

Субсидиарная защита в Германии предоставляется людям, которые не соответствуют критериям для предоставления статуса беженца, однако им угрожает серьезная опасность в случае возвращения на родину. Основаниями для предоставления такой защиты считаются угроза смертной казни, пыток или серьезная угроза жизни из-за вооруженного конфликта.

Ранее в марте Высший административный суд Магдебурга также постановил, что лицам, уклоняющимся от призыва на военную службу, безопасно вернуться в Россию. Российские СМИ неоднократно сообщали о случаях, когда срочников обманом либо угрозами вынуждали подписать контракт с Минобороны, после чего по российским законам их можно отправлять на войну (1, 2, 3, 4).