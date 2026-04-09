Срочника из Красноярска, заявлявшего о подделке контракта, обманом вывезли на полигон и готовят к отправке в штурм — Astra

28-летнего срочника Эмила Женишбекова, ранее заявлявшего о фальсификации его подписи под контрактом, вывезли из воинской части и доставили на полигон в Чебаркуль Челябинской области. Об этом сообщает Astra со ссылкой на самого военнослужащего.

По его словам, в ночь на 9 апреля его вывезли из части под предлогом поездки в Абакан после того, как он отказался ехать на войну и потребовал вызвать военную прокуратуру. В итоге его доставили в Чебаркуль, где он проходит «учебку». «Только прибыл, пока что даже в подразделение не определили», — сообщил он. По его словам, подготовка продлится около недели, после чего его планируют отправить в штурм.

Женишбеков утверждает, что готов понести уголовное наказание за отказ воевать, однако командование игнорирует его позицию. «Я подошел к ротному и сказал, что отказываюсь от фальшивой контрактной службы. Думал, вызовут следователя и посадят в СИЗО. А они вот сюда отправили», — рассказал он.

Ранее Astra писала, что Женишбекова призвали на срочную службу в апреле 2025 года и направили в часть 98552 в Абакане. По его словам, командир взвода капитан Шепилов предложил ему как имеющему водительские права перейти на должность водителя. После согласия его отвели в штаб, где находился лейтенант Кривошеин, и заставили написать рапорт, который он считал заявлением на перевод. Позднее выяснилось, что он оформлен как контрактник, хотя, c его слов, он никаких контрактов не подписывал.

Независимая почерковедческая экспертиза показала, что подпись в контракте не принадлежит Женишбекову. Несмотря на это, Абаканский гарнизонный военный суд признал контракт подлинным, отказался учитывать результаты экспертизы и не назначил собственную, сославшись на показания Шепилова и Кривошеина, заявивших, что лично видели подписание. Родственники военнослужащего подали заявление о фальсификации, а его адвокат обжаловал решение в Верховном суде РФ.

Женишбеков также сообщал об угрозах со стороны командования: по его словам, старший лейтенант Лепихин говорил, что в случае отказа признавать контракт «сделают так, что никто обо мне не вспомнит». Военнослужащий утверждает, что ему также угрожали тюрьмой и отправкой в штурм.

Ранее он находился в госпитале в Екатеринбурге с пневмонией, что временно отсрочило отправку на фронт. 8 апреля у Женишбекова должен был закончиться срок службы, однако вместо демобилизации его вывезли на полигон. «Вот уже 8 апреля — дембель, товарищи-срочники готовятся домой, а меня собираются отправить на войну», — говорил он.

По словам Женишбекова, его сослуживцам обещали службу в подразделениях БПЛА, однако фактически их начали готовить как штурмовиков.

Это не первый подобный случай. В 2024 году срочник Никита Молочковский, также оспаривавший поддельный контракт, был отправлен на войну с Украиной и погиб. Уголовное дело по его жалобе впоследствии закрыли.