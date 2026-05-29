Власти американских городов закрывают камеры слежения Flock Safety мусорными пакетами после скандала с передачей данных в ICE

Власти ряда американских городов, расторгнув контракты с компанией Flock Safety, столкнулись с проблемой: как отключить камеры видеонаблюдения, прежде чем их успеют физически демонтировать. В результате в Дейтоне (штат Огайо) и Эванстоне (штат Иллинойс) камеры просто накрыли мусорными пакетами, сообщает Cnet.

Дейтон приостановил работу своей сети из 72 камер Flock после аудита, выявившего грубые нарушения при передаче данных, поскольку в системе было зафиксировано 7100 поисковых запросов по иммиграционным делам. Городские власти закрыли камеры, однако полицейское управление и шерифский департамент отказали местной газете Dayton Daily News в публичном доступе к материалам аудита, сославшись на их исключение из открытых данных.

В Эванстоне городские власти потребовали от Flock Safety демонтировать 19 камер еще в 2025 году. Однако вскоре выяснилось, что часть оборудования была снята лишь для того, чтобы через несколько дней вернуться на место — по всей видимости, без разрешения. В ответ на это городской совет полностью заблокировал систему, направив компании предписание о прекращении работы.

Поводом для массового отказа американских городов от камер Flock Safety стали сообщения о том, что данные слежки передавались федеральным ведомствам, в том числе иммиграционной службе ICE. Помимо этого, критики, в том числе сенатор Рон Уайден, указывают, что система способна идентифицировать людей по внешности и одежде и отслеживать их передвижения, что делает злоупотребления практически неизбежными.

Ранее сообщалось о том, что миграционная полиция ICE использует базы данных страховых компаний для поиска мигрантов — в частности, систему ISO ClaimSearch, традиционно применявшуюся для выявления страхового мошенничества.