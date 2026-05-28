Минюст США добивается в суде деанонимизации критиков ICE в Reddit и Twitter (X)

Министерство юстиции США потребовало у Reddit и Twitter (X) данные о личности анонимных пользователей, критиковавших действия иммиграционной службы ICE, их имена, адреса и банковские реквизиты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на адвокатов фигурантов дела.

Повестки были выданы в рамках уголовных расследований, которые ведет прокуратура Вашингтона под руководством Жанин Пирро — близкой соратницы президента Трампа. Пользователи, которых уведомили сами платформы, до сих пор не знают, в чем их обвиняют. Адвокаты полагают, что поводом могли послужить публикации, якобы раскрывавшие местонахождение агентов ICE, однако отрицают, что их клиенты совершили какое-либо преступление.

Следствие изначально использовало административные повестки, не требующие судебного контроля, однако после того как эти требования были оспорены в суде, власти перешли к повесткам большого жюри — инструменту уголовного преследования. Адвокат одного из пользователей Лорен Риган назвала эту эскалацию «доказательством недобросовестности» властей, стремящихся установить личности критиков ICE. По ее словам, некоторые посты ее клиента сводились к простому «fuck ICE».

Адвокат другого пользователя Джошуа Колтун представляет человека, который разместил в Twitter (X) саркастический комментарий о пожертвовании агенту ICE, застрелившему протестующую Рене Гуд в Миннесоте, — вместе с адресом, который уже и так был в публичном пространстве. Колтун подчеркнул, что даже в случае отказа от уголовного преследования ущерб свободе слова уже нанесен. Обе компании уведомили пользователей о полученных повестках, предоставив им возможность оспорить их в суде.

Отмечается, что правозащитники бьют тревогу по поводу систематических попыток властей деанонимизировать онлайн-критиков иммиграционной политики Трампа. Исполнительный директор First Amendment Coalition Дэвид Снайдер напомнил, что анонимная политическая речь — один из краеугольных камней американской демократии, восходящий к «Федералисту» (серия эссе, которые отцы-основатели США в 1787–1788 годах публиковали анонимно, агитируя за принятие Конституции).

Известно, что американские суды примерно в 90% случаев признают незаконными действия ICE, помещающей задержанных иностранцев в депортационные тюрьмы.