Reuters: Китай строит в пустыне сеть бункеров и стартовых площадок для гарантированного ответа в случае ядерного удара США

Китай возводит разветвленную сеть стартовых площадок, бункеров и узлов связи близ ядерных шахт в районе Хами, в пустыне Синьцзяна, сообщает Reuters. По оценке аналитиков в области безопасности, инфраструктура предназначена для обеспечения гарантированного ответного удара в случае превентивной атаки США на китайский арсенал.

Спутниковые снимки, изученные агентством, выявили более 80 бетонных площадок для мобильных ракетных пусковых установок и зенитных комплексов, а также два восьмиугольных объекта в восточном Синьцзяне — примерно в 140 и 230 км к юго-западу от шахтных полей Хами. Комплексы окружены бронированными бункерами, складами оружия, аэродромами и железнодорожными терминалами. В апреле и мае нынешнего года вблизи северного восьмиугольника фиксировались военные учения с участием крупной техники.

Аналитики полагают, что площадки могут использоваться для развертывания мобильных межконтинентальных баллистических ракет и систем радиоэлектронной борьбы, а трубопроводы, соединяющие их с восьмиугольными комплексами, предположительно содержат волоконно-оптические кабели. Тон Чжао из Фонда Карнеги за международный мир считает, что октагоны могут быть связаны с системами командования, управления и связи, обеспечивающими работу шахтных МБР в Хами. Директор ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ханс Кристенсен заявил, что никогда раньше не видел ничего подобного, назвав это «экстраординарными усилиями».

Отмечается, что это строительство отражает курс Пекина на создание минимального, но надежного ядерного сдерживания, которое основано на способности нанести ответный удар. По оценкам Пентагона, к 2030 году Китай планирует развернуть 1000 боеголовок, а его система раннего предупреждения на спутниках серии «Хуоянь» способна обнаружить запуск МБР в течение 90 секунд.

Ранее сообщалось, что Китай наращивает ядерный арсенал быстрее любой другой страны в мире: с 2023 года к нему ежегодно добавляется около 100 боеголовок, а их общее число уже достигло как минимум 600.

Научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада) Максим Старчак в разговоре с The Insider подчеркнул, что Китай продвигает концепцию минимального ядерного сдерживания, когда ядерный арсенал поддерживается на минимально необходимом уровне, достаточном для обеспечения национальной безопасности, — в частности, это осуществлялось за счет того, что китайские ядерные боезаряды складировались в центральных подземных хранилищах отдельно от ракет:

«Китай продолжает настаивать на этой концепции, однако в реальности происходит рост его возможностей. На вооружение поступили мобильные и шахтные ракеты, которые развертываются уже со стыкованными боеголовками. Строительство туннелей и бункеров делает ядерные силы Китая более защищенными. Кроме того, Китай в целом создает более совершенные ракеты, развивает гиперзвуковые системы, создает современную систему раннего предупреждения о ракетном нападении и т. д. В совокупности ядерные амбиции Китая растут, а значит, может измениться и его стратегия. В США объективно сомневаются, что такое ядерное развитие совпадает с концепцией минимального сдерживания и принципом неприменения ядерного оружия первым, которые декларирует Пекин. Есть мысль, что, создав мощные ядерные силы, Пекин может посчитать, что превентивный ограниченный ядерный удар по американской базе в АТР заставит США капитулировать в локальном конфликте из-за нежелания вступать в глобальную ядерную войну. В связи с этим у стран — союзников США в регионе может возникнуть вопрос: а сработает ли ядерное сдерживание США в случае кризиса или, наоборот, США уклонятся и странам региона придется самим обеспечивать свою безопасность? Потенциально возникает кризис американского сдерживания и способности США обеспечить безопасность в регионе. США хотели бы сохранить свои возможности сдерживать Китай в условиях роста его ядерного потенциала. Из-за этого в США и начинают думать об увеличении ядерного арсенала и/или проведении ядерных испытаний».

В то же время научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг отметил, что строительство, которое ведет Китай, направлено именно на сдерживание США, а не на агрессию: