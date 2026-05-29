Норвегия требует от ЕС снять запрет на арктическое бурение, используя блокаду Ормузского пролива как аргумент — Bloomberg

Норвегия усиливает давление на ЕС с требованием снять мораторий на новое нефтегазовое бурение в Арктике, где сосредоточено почти две трети ее нефтяных запасов, сообщает Bloomberg. На фоне блокады Ормузского пролива Осло активизировал лоббирование в Брюсселе: только в этом году норвежские министры 11 раз посещали штаб-квартиры европейских институтов по вопросам от арктической политики до торговли и космоса.

«Норвегия очень активна и умеет добиться, чтобы ее голос был услышан», — заявила спецпосланник ЕС по Арктике Клод Верон-Ревилль в интервью в Брюсселе. Норвегия обеспечивает около 30% совокупного спроса ЕС и Великобритании на газ и является крупнейшим экспортером нефти и газа в Западной Европе.

Мораторий на новое бурение, введенный ЕС в 2021 году, соответствует климатическим обязательствам блока, однако его отмена — в конечном счете прерогатива государств-членов, пояснила Верон-Ревилль. Норвегия оспаривает саму логику запрета. «Нет никаких климатических аргументов в пользу того, чтобы по-разному относиться к нефти и газу, добытым к северу и к югу от определенной линии», — сказал глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде. Осло также ссылается на то, что теплые воды Гольфстрима делают условия добычи в Баренцевом море сопоставимыми с более южными районами шельфа.

Критики настаивают, что краткосрочный энергетический кризис не повод открывать Арктику для бурения. Регион теплеет в три-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, и особенно уязвим для любой активности, связанной с добычей углеводородов, указывают экологи. В среду открытое письмо в Еврокомиссию с призывом сохранить и усилить защиту от новой нефтегазовой инфраструктуры за Полярным кругом направила коалиция инвесторов, ученых и климатических организаций. Согласно его тексту, расширение арктического бурения грозит «необратимым экологическим ущербом» и закрепит зависимость от ископаемого топлива за горизонтом 2050 года — срока достижения ЕС углеродной нейтральности.

Среди подписантов письма — управляющая компания Nordea Asset Management, крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP, датские пенсионные провайдеры Sampension, AkademikerPension и Velliv, банки Triodos и Cultura. По оценке WWF, от открытия месторождения в Баренцевом море до начала добычи проходит около 18 лет.

Ранее сообщалось, что крупнейшие нефтегазовые компании Норвегии намерены возобновить геологоразведку в арктических зонах Баренцева моря. Около 60% всех норвежских запасов углеводородов сосредоточены именно на севере Баренцева моря.