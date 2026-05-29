Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.37

EUR

83.69

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

283

 

 

 

 

 

Новости

Норвегия требует от ЕС снять запрет на арктическое бурение, используя блокаду Ормузского пролива как аргумент — Bloomberg

The Insider
Иллюстрация к материалу

Норвегия усиливает давление на ЕС с требованием снять мораторий на новое нефтегазовое бурение в Арктике, где сосредоточено почти две трети ее нефтяных запасов, сообщает Bloomberg. На фоне блокады Ормузского пролива Осло активизировал лоббирование в Брюсселе: только в этом году норвежские министры 11 раз посещали штаб-квартиры европейских институтов по вопросам от арктической политики до торговли и космоса.

«Норвегия очень активна и умеет добиться, чтобы ее голос был услышан», — заявила спецпосланник ЕС по Арктике Клод Верон-Ревилль в интервью в Брюсселе. Норвегия обеспечивает около 30% совокупного спроса ЕС и Великобритании на газ и является крупнейшим экспортером нефти и газа в Западной Европе.

Мораторий на новое бурение, введенный ЕС в 2021 году, соответствует климатическим обязательствам блока, однако его отмена — в конечном счете прерогатива государств-членов, пояснила Верон-Ревилль. Норвегия оспаривает саму логику запрета. «Нет никаких климатических аргументов в пользу того, чтобы по-разному относиться к нефти и газу, добытым к северу и к югу от определенной линии», — сказал глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде. Осло также ссылается на то, что теплые воды Гольфстрима делают условия добычи в Баренцевом море сопоставимыми с более южными районами шельфа.

Критики настаивают, что краткосрочный энергетический кризис не повод открывать Арктику для бурения. Регион теплеет в три-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, и особенно уязвим для любой активности, связанной с добычей углеводородов, указывают экологи. В среду открытое письмо в Еврокомиссию с призывом сохранить и усилить защиту от новой нефтегазовой инфраструктуры за Полярным кругом направила коалиция инвесторов, ученых и климатических организаций. Согласно его тексту, расширение арктического бурения грозит «необратимым экологическим ущербом» и закрепит зависимость от ископаемого топлива за горизонтом 2050 года — срока достижения ЕС углеродной нейтральности.

Среди подписантов письма — управляющая компания Nordea Asset Management, крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP, датские пенсионные провайдеры Sampension, AkademikerPension и Velliv, банки Triodos и Cultura. По оценке WWF, от открытия месторождения в Баренцевом море до начала добычи проходит около 18 лет.

Ранее сообщалось, что крупнейшие нефтегазовые компании Норвегии намерены возобновить геологоразведку в арктических зонах Баренцева моря. Около 60% всех норвежских запасов углеводородов сосредоточены именно на севере Баренцева моря. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте