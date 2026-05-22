Россия уступила Норвегии первое место по объемам экспорта трубопроводного газа по итогам 2025 года

The Insider
Фото: ТАСС

По итогам 2025 года Россия уступила Норвегии первое место по объемам экспорта трубопроводного газа. Об этом говорится в ежегодном отчете Международного газового союза (International Gas Union, IGU), передает РБК.

За прошлый год Норвегия поставила за границу по трубе 108,6 млрд кубометров газа, тогда как Россия — 103,5 млрд куб. м.

В целом за последние 20 лет экспорт трубопроводного газа из России сократился более чем вдвое. IGU считает, что это связано в первую очередь с сокращением поставок в Европу, которая начала постепенно отказываться от российского газа, после того как РФ вторглась в Украину в 2022 году. Отмечается также, что российский экспорт переориентировался на Азию. Это усиливает позиции Пекина в переговорах с Москвой, поскольку Китай — ключевой рынок для поставок по трубопроводу  «Сила Сибири — 2», говорится в отчете.

В пресс-релизе IGU отмечается, что газовый рынок стал более гибким, что позволило отрасли справиться со сложностями, вызванными сокращением российских поставок в Евросоюз в 2022 году и блокадой Ормузского пролива в 2026-м.

«Несмотря на сохраняющуюся волатильность, мировая газовая отрасль входит в нынешний кризис в более сильной позиции, чем во время энергетического шока 2021–2022 годов. Значительные инвестиции в инфраструктуру СПГ, диверсификация поставок и гибкие торговые соглашения, помогающие сдержать последний скачок цен на природный газ, стали основными факторами, способствовавшему укреплению позиций».

Центральную роль в будущем мирового спроса на газ играет Азия, особенно Китай и Индия, отмечается в отчете.

