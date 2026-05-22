Россия уступила Норвегии первое место по объемам экспорта трубопроводного газа по итогам 2025 года

По итогам 2025 года Россия уступила Норвегии первое место по объемам экспорта трубопроводного газа. Об этом говорится в ежегодном отчете Международного газового союза (International Gas Union, IGU), передает РБК.

За прошлый год Норвегия поставила за границу по трубе 108,6 млрд кубометров газа, тогда как Россия — 103,5 млрд куб. м.

В целом за последние 20 лет экспорт трубопроводного газа из России сократился более чем вдвое. IGU считает, что это связано в первую очередь с сокращением поставок в Европу, которая начала постепенно отказываться от российского газа, после того как РФ вторглась в Украину в 2022 году. Отмечается также, что российский экспорт переориентировался на Азию. Это усиливает позиции Пекина в переговорах с Москвой, поскольку Китай — ключевой рынок для поставок по трубопроводу «Сила Сибири — 2», говорится в отчете.

В пресс-релизе IGU отмечается, что газовый рынок стал более гибким, что позволило отрасли справиться со сложностями, вызванными сокращением российских поставок в Евросоюз в 2022 году и блокадой Ормузского пролива в 2026-м.

«Несмотря на сохраняющуюся волатильность, мировая газовая отрасль входит в нынешний кризис в более сильной позиции, чем во время энергетического шока 2021–2022 годов. Значительные инвестиции в инфраструктуру СПГ, диверсификация поставок и гибкие торговые соглашения, помогающие сдержать последний скачок цен на природный газ, стали основными факторами, способствовавшему укреплению позиций».

Центральную роль в будущем мирового спроса на газ играет Азия, особенно Китай и Индия, отмечается в отчете.