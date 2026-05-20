Путин завершил визит в Китай: назвал Си Цзиньпина «дорогим другом», продлил безвиз, встретился со знакомым инженером и подписал 42 документа

Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай и вылетел из Пекина, сообщает РИА «Новости». Стороны подписали и приняли 42 документа, в том числе совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

По прилете у трапа в пекинском аэропорту Шоуду российского президента встретил министр иностранных дел и глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. На летном поле выстроилась рота почетного караула с оркестром, дети приветствовали гостя на китайском языке и размахивали флажками двух стран.

Основная часть программы пришлась на 20 мая. День открылся торжественной церемонией с пушечными залпами на площади Тяньаньмэнь. Официальные переговоры с Си Цзиньпином заняли почти три часа — сначала в узком составе, затем с участием делегаций. При встрече Путин назвал Си «дорогим другом» и процитировал, по его словам, китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

В российскую делегацию вошли пять вице-премьеров, восемь министров, глава ЦБ, руководители госкорпораций и главы регионов. Из наиболее значимых фигур — первый вице-премьер Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также Алексей Миллер («Газпром») и Игорь Сечин («Роснефть»), Герман Греф («Сбер»), Андрей Костин (ВТБ).

В числе подписанных документов по итогам встречи — совместная Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому в этом году исполнилось 25 лет, решено было продлить. Путин отметил, что за четверть века взаимная торговля между странами выросла более чем в 30 раз и уже несколько лет держится на уровне выше $200 млрд. По данным Си Цзиньпина, только за первые четыре месяца 2026 года товарооборот прибавил 20%.

Переговоры завершились церемонией открытия Годов образования (России в Китае и наоборот), а вечером лидеры провели традиционное чаепитие в узком кругу — там, по данным помощника президента Юрия Ушакова, речь шла об Украине, войне на Ближнем Востоке и отношениях с США.

Помимо официальной повестки, Путин встретился в резиденции Дяоюйтай с 36-летним инженером Пэн Паем, с которым впервые пересекся в пекинском парке Бэйхай еще в июле 2000 года — во время своего первого государственного визита в КНР. Впоследствии Пэн Пай учился в Москве, после чего вернулся работать по специальности в родную провинцию Хунань.

Одним из практических итогов визита стало продление безвизового режима между двумя странами до 31 декабря 2027 года: Пекин объявил о своем решении первым, Москва в ответ зеркально продлит собственную меру. За время действия нынешнего соглашения Россию посетили два миллиона граждан Китая, Китай — около миллиона россиян.

Визит прошел меньше чем через неделю после поездки Дональда Трампа в Пекин, завершившейся 15 мая. После него американский президент утверждал, что Си Цзиньпин пообещал ему не поставлять оружие в Иран.