Трамп: Си Цзиньпин пообещал не отправлять военную помощь Ирану. Ранее CNN писал, что Китай готовит поставку систем ПВО Тегерану

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин заверил его: Пекин не будет поставлять вооружение Тегерану. Об этом Трамп сказал в интервью Fox News во время визита в Китай.

«Он сказал, что не будет поставлять вооружение», — заявил американский президент. По словам Трампа, Си Цзиньпин предложил помощь в достижении сделки с Ираном и открытии Ормузского пролива: «Если я хоть чем-нибудь могу помочь, я хотел бы помочь», — процитировал его Трамп.

В апреле CNN сообщал, что, по данным американской разведки, Китай готовит поставку Ирану новых систем ПВО в течение ближайших недель. Источники CNN утверждали, что речь может идти о переносных зенитных ракетных комплексах, а поставки могут провести через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение. Тогда Трамп заявил, что у Китая будут «большие проблемы», если он это сделает.

Позже Financial Times писала, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) в конце 2024 года тайно получил китайский спутник TEE-01B, построенный и запущенный китайской компанией Earth Eye Co. По данным FT, иранские военные использовали его для наблюдения за американскими военными объектами на Ближнем Востоке до и после ракетных и дроновых ударов.

В публикации FT также говорилось, что КСИР получил доступ к наземным станциям управления спутниками компании Emposat, базирующейся в Пекине. Среди объектов, за которыми, по данным газеты, велось наблюдение, были база Принц Султан в Саудовской Аравии, авиабаза Муваффак Салти в Иордании, район базы Пятого флота США в Манаме и аэропорт Эрбиля в Ираке.

Пекин отверг эти обвинения. МИД Китая назвал публикацию FT недостоверной и заявил, что «некоторые силы» распространяют слухи и пытаются связать их с Китаем. Reuters отмечал, что не смог независимо подтвердить данные Financial Times.

В мае США ввели санкции против китайских компаний The Earth Eye, MizarVision и Chang Guang Satellite Technology. Вашингтон обвинил их в предоставлении Ирану спутниковых снимков, которые, по версии США, помогали наносить удары по американским и союзным объектам на Ближнем Востоке.

Пекин при этом последовательно отвергает обвинения в прямых поставках вооружений участникам конфликтов. Посольство Китая ранее заявляло, что страна «никогда не поставляет летальное оружие ни одной из сторон» войны в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

При этом расследование The Insider и Nordsint, опубликованное в мае, показало, что китайская компания Harxon поставляла в Россию антенны для дронов «Герань» под видом оборудования для сельскохозяйственной техники. Журналисты выяснили, что для сделок использовалась подставная компания NavX, а сами антенны, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы, отправлялись на завод «Алабуга», где производятся российские беспилотники на базе иранских Shahed.