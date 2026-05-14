Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.34

OIL

97.22

EUR

85.9

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

197

 

 

 

 

 

Новости

Трамп: Си Цзиньпин пообещал не отправлять военную помощь Ирану. Ранее CNN писал, что Китай готовит поставку систем ПВО Тегерану

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин заверил его: Пекин не будет поставлять вооружение Тегерану. Об этом Трамп сказал в интервью Fox News во время визита в Китай.

«Он сказал, что не будет поставлять вооружение», — заявил американский президент. По словам Трампа, Си Цзиньпин предложил помощь в достижении сделки с Ираном и открытии Ормузского пролива: «Если я хоть чем-нибудь могу помочь, я хотел бы помочь», — процитировал его Трамп.

В апреле CNN сообщал, что, по данным американской разведки, Китай готовит поставку Ирану новых систем ПВО в течение ближайших недель. Источники CNN утверждали, что речь может идти о переносных зенитных ракетных комплексах, а поставки могут провести через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение. Тогда Трамп заявил, что у Китая будут «большие проблемы», если он это сделает.

Позже Financial Times писала, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) в конце 2024 года тайно получил китайский спутник TEE-01B, построенный и запущенный китайской компанией Earth Eye Co. По данным FT, иранские военные использовали его для наблюдения за американскими военными объектами на Ближнем Востоке до и после ракетных и дроновых ударов.

В публикации FT также говорилось, что КСИР получил доступ к наземным станциям управления спутниками компании Emposat, базирующейся в Пекине. Среди объектов, за которыми, по данным газеты, велось наблюдение, были база Принц Султан в Саудовской Аравии, авиабаза Муваффак Салти в Иордании, район базы Пятого флота США в Манаме и аэропорт Эрбиля в Ираке.

Пекин отверг эти обвинения. МИД Китая назвал публикацию FT недостоверной и заявил, что «некоторые силы» распространяют слухи и пытаются связать их с Китаем. Reuters отмечал, что не смог независимо подтвердить данные Financial Times.

В мае США ввели санкции против китайских компаний The Earth Eye, MizarVision и Chang Guang Satellite Technology. Вашингтон обвинил их в предоставлении Ирану спутниковых снимков, которые, по версии США, помогали наносить удары по американским и союзным объектам на Ближнем Востоке.

Пекин при этом последовательно отвергает обвинения в прямых поставках вооружений участникам конфликтов. Посольство Китая ранее заявляло, что страна «никогда не поставляет летальное оружие ни одной из сторон» войны в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

При этом расследование The Insider и Nordsint, опубликованное в мае, показало, что китайская компания Harxon поставляла в Россию антенны для дронов «Герань» под видом оборудования для сельскохозяйственной техники. Журналисты выяснили, что для сделок использовалась подставная компания NavX, а сами антенны, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы, отправлялись на завод «Алабуга», где производятся российские беспилотники на базе иранских Shahed.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте