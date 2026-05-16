«Трамп после встречи с Си Цзиньпином ушел от ответа о защите Тайваня, хотя его позиция по Китаю по-прежнему жесткая» — эксперт

Тайвань заявил, что является «суверенным и независимым демократическим государством», после того как президент США Дональд Трамп фактически выступил против независимости острова по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Тайвань — суверенное и независимое демократическое государство и не подчиняется Китайской Народной Республике», — говорится в заявлении МИД Тайваня.

Что говорил Трамп

Заявление стало ответом на интервью Трампа Fox News, в котором он дал понять, что не хочет втягивания США в возможный конфликт вокруг Тайваня, и заявил, что не хочет «чтобы кто-то становился независимым».

«Я не хочу, чтобы кто-то становился независимым, а потом, знаете, нам пришлось бы преодолеть 9500 миль, чтобы воевать. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы они остыли. Я хочу, чтобы Китай остыл», — заявил Трамп. Он также сказал, что Тайвань «было бы очень разумно немного успокоиться», добавив, что «Китаю тоже было бы разумно немного успокоиться».

При этом Трамп отказался прямо подтверждать готовность США защищать Тайвань в случае нападения Китая и заявил, что вопрос поставок американского оружия острову будет зависеть от дальнейших переговоров с Пекином. «Посмотрим, что будет», — ответил он на вопрос о поставках вооружений Тайваню. Си Цзиньпин призвал Трампа поставки прекратить.

Во время встречи Си Цзиньпин назвал Тайвань «самым важным вопросом в отношениях Китая и США». По словам китайской стороны, Си предупредил, что неправильный подход к тайваньскому вопросу может привести к конфликту между двумя странами. Трамп при этом отверг интерпретацию слов Пекина как угрозы и заявил, что Си «не хочет войны».

Пекин считает Тайвань частью Китая и настаивает на будущем «воссоединении» острова с материком. Тайвань фактически существует как независимое государство с собственным правительством, армией и демократической системой, однако США официально не признают его суверенитет, сохраняя при этом военную поддержку острова в рамках Закона об отношениях с Тайванем.

Политолог Иван Преображенский в разговоре с The Insider рассказал, что заявление Трампа скорее символическое и не означает радикального изменения внешней политики США, однако для Китая оно было крайне важно: