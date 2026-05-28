Гувернанткам детей Путина и Кабаевой запрещали говорить с ними об ЛГБТ. За английский и немецкий им платили до $8 тысяч в месяц — «Система»

На иностранных гувернеров и гувернанток для детей Владимира Путина и Алины Кабаевой тратили сотни тысяч долларов в год, а самих воспитателей нанимали в том числе из Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Австрии, Ирландии, Боснии и Герцеговины и ЮАР. При этом в контрактах гувернанткам запрещали затрагивать темы, связанные с ЛГБТ. Об этом говорится в расследовании проекта «Система», получившего доступ к документам и перепискам о найме иностранного персонала для семьи Путина и Кабаевой.

По данным «Системы», иностранных воспитателей для детей Путина и Кабаевой начали искать в 2017 году, когда старшему сыну Ивану не было двух лет. Уже в 2018 году в расписании трехлетнего Ивана были английский, немецкий и музыка. Гувернеры должны были не только учить его языкам, но и постоянно создавать вокруг ребенка языковую среду. К четырем годам, как следует из документов, Иван должен был быть погружен в «языковую ванну», а его речь по-английски должна была быть связной, как «речь грамотного европейца». К немецкому языку предъявлялись похожие требования.

В контрактах гувернанток, как пишет «Система», было прописано, что они не должны «ни при каких обстоятельствах» затрагивать темы, связанные с ЛГБТ. При обсуждении договора с одной из учительниц немецкого языка в 2020 году работодатели также предлагали указать, что подопечный — мальчик, поэтому в ролевых играх ему можно давать только мужские имена и мужские роли. «Система» отмечает, что не нашла контракт, в котором это предложение было бы утверждено.

По данным расследования, за последние 8 лет в семье Путина и Кабаевой работали не менее 20 иностранных гувернеров и гувернанток. Обычно одновременно с ребенком работали 4–6 человек: часть из них сменяла друг друга, часть работала параллельно.

«Система» пишет, что больше всего гувернеров приезжало из Германии: дети учили немецкий, а сами «немцы», как их называли работодатели, держались отдельной группой. Также проект обнаружил данные минимум о двух гражданах Великобритании и двух гражданах Новой Зеландии. Кроме того, детей российского лидера учили граждане Австрии, Ирландии, Боснии и Герцеговины и ЮАР. Германия и Великобритания входят в НАТО, а Австрия, Ирландия и Новая Зеландия осудили вторжение России в Украину и поддержали санкции против Москвы.

Наймом и организацией работы персонала, по данным «Системы», занимались двоюродные сестры Кабаевой Олеся Федина и Екатерина Головачёва. Федина выступала как представительница семьи и передавала пожелания по воспитанию детей, а Головачёва курировала финансовые и организационные вопросы. В документах и переписках родители детей не назывались по именам: о них говорили как о «семье» или «родителях».

Гувернантки подписывали два договора. В одном описывались реальные условия работы с ребенком и зарплата, а второй заключался с российским юридическим лицом — Институтом профессиональной переподготовки Международного медицинского центра «Согаз» или самим ММЦ «Согаз». Формально иностранцев оформляли как «ведущих переводчиков», что позволяло получать разрешения на работу в России как высококвалифицированным специалистам.

Зарплаты иностранных воспитателей, по данным «Системы», могли достигать примерно $8 тысяч в месяц. В 2020 году в переписке обсуждалось содержание штата из 5–6 сотрудников с окладом 450–510 тысяч рублей каждому — минимум около $30 тысяч в месяц и около $400 тысяч в год. В январе 2026 года, как пишет «Система», в семье Путина и Кабаевой работали как минимум три иностранные няни, суммарно им выплатили 3,5 млн рублей, без учета возможных дополнительных выплат в валюте.

Ранее Центр «Досье» писал, что у Путина и Кабаевой двое сыновей — Иван и Владимир, родившиеся в 2015 и 2019 годах. По данным «Досье», они живут в резиденциях под охраной ФСО, не ходят в обычные школы и детские сады, почти не общаются со сверстниками, путешествуют на яхтах и бизнес-джетах, а рядом с ними постоянно находятся няни, гувернеры и тренеры.