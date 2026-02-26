Миллиарды, оставшиеся у фирмы, оплатившей строительство «дворца Путина», были переданы Алине Кабаевой — ФБК

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование, в котором проследил путь денег, оставшихся у компании «Инвестиционные Решения» после завершения строительства «дворца Путина» в 2023 году в Геленджике. Как выяснили авторы расследования, формальные акционеры фирмы (однокурсники Владимира Путина) вместо того, чтобы вывести со счета или инвестировать во что-нибудь оставшиеся 6,5 млрд рублей, переводят эти деньги Алине Кабаевой.
4 апреля 2023 года компания «Инвестиционные Решения» пожертвовала 500 млн рублей Фонду Алины Кабаевой, 1 ноября — еще 2,5 млрд.
Фонд Кабаевой, в частности, оказывает помощь гимнастам, однако ФБК отмечает: «На это ушло только 3,5 млн рублей. 1/10 процента от полученных денег. В десять раз больше, 31 млн, фонд потратил на реконструкцию храма в Крыму». 260 млн Фонд потратил на фестиваль художественной гимнастики «Алина».
У Кабаевой есть еще один фонд, который получил даже больше денег, оставшихся от дворца. Он называется «Небесная грация», и ему «Инвестиционные Решения» пожертвовали еще 3,5 млрд. За два года этот фонд потратил почти 500 млн рублей на другое мероприятие имени Кабаевой — турнир по художественной гимнастике «Небесная грация».
«Есть и более неожиданные траты денег, оставшихся от дворца. Например, в декабре 2023 года фонд „Небесная грация“ потратил более 30 млн на продукцию Императорской Петергофской фабрики. <...> Мы даже знаем человека, которому такие точно понравятся, — Владимир Путин. У него как минимум две модели [часов] от этой фабрики. На одной специально для него полностью поменяли римские цифры на арабские», — отмечают авторы расследования.
Часть денег была также потрачена на организацию спортивных сборов на Валдае, в 1,5 км от резиденции Путина, и в них участвовали юные спортивные гимнасты. «Цель у этих сборов была одна — развлечь общением со сверстниками детей Путина и Кабаевой, которые практически безвылазно живут в резиденции и занимаются спортивной гимнастикой», — считают авторы расследования.
Основную часть полученных от дворца денег фонды Кабаевой держат на депозитах. В 2024 году они получили 435 млн рублей в виде процентов по банковским вкладам — больше, чем весь бюджет Федерации гимнастики России.