Миллиарды, оставшиеся у фирмы, оплатившей строительство «дворца Путина», были переданы Алине Кабаевой — ФБК

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование, в котором проследил путь денег, оставшихся у компании «Инвестиционные Решения» после завершения строительства «дворца Путина» в 2023 году в Геленджике. Как выяснили авторы расследования, формальные акционеры фирмы (однокурсники Владимира Путина) вместо того, чтобы вывести со счета или инвестировать во что-нибудь оставшиеся 6,5 млрд рублей, переводят эти деньги Алине Кабаевой.

4 апреля 2023 года компания «Инвестиционные Решения» пожертвовала 500 млн рублей Фонду Алины Кабаевой, 1 ноября — еще 2,5 млрд.

Фонд Кабаевой, в частности, оказывает помощь гимнастам, однако ФБК отмечает: «На это ушло только 3,5 млн рублей. 1/10 процента от полученных денег. В десять раз больше, 31 млн, фонд потратил на реконструкцию храма в Крыму». 260 млн Фонд потратил на фестиваль художественной гимнастики «Алина».

У Кабаевой есть еще один фонд, который получил даже больше денег, оставшихся от дворца. Он называется «Небесная грация», и ему «Инвестиционные Решения» пожертвовали еще 3,5 млрд. За два года этот фонд потратил почти 500 млн рублей на другое мероприятие имени Кабаевой — турнир по художественной гимнастике «Небесная грация».