В десяти регионах России запретили продавать несовершеннолетним компоненты для коктейля Молотова

Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли сразу в двух чтениях региональный законопроект, запрещающий продавать несовершеннолетним бензин, дизельное топливо, органические растворители, лаки, краски и эмали. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Исключение сделали для подростков старше 16 лет, у которых есть водительские права.

Областной прокурор Александр Бучман заявил, что инициатива связана со случаями вовлечения несовершеннолетних в поджоги с использованием легковоспламеняющихся жидкостей. Еще одной причиной он назвал профилактику ДТП с участием детей и подростков, которые самостоятельно заправляют транспорт.

С учетом Новосибирской области такие ограничения уже действуют или приняты в десяти регионах России:

Волгоградская область;

Вологодская область;

Ленинградская область;

Новосибирская область.

Пензенская область;

Приморский край;

Санкт-Петербург;

Татарстан;

Чувашия;

Ярославская область.

С 1 сентября 2026 года аналогичные запреты должны заработать в Московской и Астраханской областях, а также в Забайкальском крае.

Коктейлями Молотова называют различные самодельные зажигательные смеси. Наиболее распространенные составы, согласно размещенным в интернете рецептам и известной информации из уголовных дел, содержат бензин, ацетон и пенопласт или бензин и машинное масло.

Следственный комитет регулярно сообщает о делах против подростков, которых обвиняют в поджогах военкоматов, полицейских автомобилей, железнодорожного оборудования и энергетической инфраструктуры. Обычно такие дела связаны с войной против Украины: часть поджогов совершалась как форма протеста или сопротивления, часть, по версии следствия, — по заданию интернет-вербовщиков, за деньги. Следственные органы с начала полномасштабной войны против Украины стали квалифицировать такие поджоги как «террористические акты» и «диверсии».

В октябре 2025 года 419 депутатов Госдумы внесли законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии до 14 лет. Сейчас с 14 лет подростков могут привлекать по делам террористической направленности, а за диверсионную деятельность ответственность наступает с 16 лет. Законопроект фактически приравнивает диверсии к терроризму.

Название «коктейль Молотова» появилось во время советско-финской войны 1939–1940 годов, его связывают с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым: финны так называли используемые ими против советской армии бутылки с зажигательной смесью. Позднее, после использования уже советской армией подобных смесей во время Второй мировой войны, в русском языке закрепилась форма «коктейль Молотова».