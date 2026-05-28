Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

70.9

EUR

82.72

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

369

 

 

 

 

 

Новости

В десяти регионах России запретили продавать несовершеннолетним компоненты для коктейля Молотова

The Insider
Фото: «Мета»

Фото: «Мета»

Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли сразу в двух чтениях региональный законопроект, запрещающий продавать несовершеннолетним бензин, дизельное топливо, органические растворители, лаки, краски и эмали. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Исключение сделали для подростков старше 16 лет, у которых есть водительские права.

Областной прокурор Александр Бучман заявил, что инициатива связана со случаями вовлечения несовершеннолетних в поджоги с использованием легковоспламеняющихся жидкостей. Еще одной причиной он назвал профилактику ДТП с участием детей и подростков, которые самостоятельно заправляют транспорт.

С учетом Новосибирской области такие ограничения уже действуют или приняты в десяти регионах России:

  • Волгоградская область;
  • Вологодская область;
  • Ленинградская область;
  • Новосибирская область.
  • Пензенская область;
  • Приморский край;
  • Санкт-Петербург;
  • Татарстан;
  • Чувашия;
  • Ярославская область.

С 1 сентября 2026 года аналогичные запреты должны заработать в Московской и Астраханской областях, а также в Забайкальском крае.

Коктейлями Молотова называют различные самодельные зажигательные смеси. Наиболее распространенные составы, согласно размещенным в интернете рецептам и известной информации из уголовных дел, содержат бензин, ацетон и пенопласт или бензин и машинное масло.

Следственный комитет регулярно сообщает о делах против подростков, которых обвиняют в поджогах военкоматов, полицейских автомобилей, железнодорожного оборудования и энергетической инфраструктуры. Обычно такие дела связаны с войной против Украины: часть поджогов совершалась как форма протеста или сопротивления, часть, по версии следствия, — по заданию интернет-вербовщиков, за деньги. Следственные органы с начала полномасштабной войны против Украины стали квалифицировать такие поджоги как «террористические акты» и «диверсии». 

В октябре 2025 года 419 депутатов Госдумы внесли законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии до 14 лет. Сейчас с 14 лет подростков могут привлекать по делам террористической направленности, а за диверсионную деятельность ответственность наступает с 16 лет. Законопроект фактически приравнивает диверсии к терроризму.

Название «коктейль Молотова» появилось во время советско-финской войны 1939–1940 годов, его связывают с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым: финны так называли используемые ими против советской армии бутылки с зажигательной смесью. Позднее, после использования уже советской армией подобных смесей во время Второй мировой войны, в русском языке закрепилась форма «коктейль Молотова».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  4. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте