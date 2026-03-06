Московский суд удовлетворил иск прокурора и признал информацию, размещенную в одном из Telegram-каналов, запрещенной к распространению — это инструкции по изготовлению бутылок с зажигательной смесью (коктейля Молотова), говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

В ходе разбирательства суд установил, что соответствующие материалы находились в открытом доступе. По заключению суда, подобные сведения о способах изготовления зажигательных и взрывных устройств могут быть использованы при подготовке уголовно наказуемых деяний.

В частности в решении упоминаются статьи УК РФ о террористическом акте, массовых беспорядках, хулиганстве с применением взрывчатых веществ, а также незаконном обороте взрывчатки и взрывных устройств.

Для изготовления коктейля Молотова по наиболее распространенному рецепту необходима бутылка с тонкими стенками объемом от 0,5 до 1 л, бензин, машинное масло, кусок хлопкового полотна. Рекомендуется 2/3 бензина смешать с 1/3 масла и залить субстанцию в бутылку. Затем пропитать ткань бензином и, оставив «хвост», утрамбовать ее в горлышко таким образом, чтобы, пока бутылка не разбита, жидкость из нее не выливалась.