На итальянского журналиста подали в суд из-за расследования об активах семьи Матвиенко в Европе

На итальянского журналиста Массимилиано Кочча подали в суд за расследование об активах семьи спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко в Европе. Об этом он сам сообщил в соцсетях, однако не уточнил, кто именно подал жалобу. При этом Кочча репостнул несколько публикаций других пользователей, в которых говорится, что автором иска является сама семья Матвиенко. Ее представители пока не комментировали сообщение журналиста. Он назвал иск попыткой запугать его:

«Я уверен в корректности своей журналистской работы, но это заставляет всерьез задуматься об уровне безнаказанности и защиты, которыми российские олигархи и связанные с ними лица продолжают пользоваться в нашей стране. Пока Европа обсуждает санкции и демократическую безопасность, непрозрачные сети продолжают инвестировать капиталы через прикрытые компании, подставных лиц и финансовые схемы, которые трудно отследить, одновременно пытаясь запугать расследовательскую журналистику. Я продолжу рассказывать и документировать, как эти проводники коррупции, влияния и войны по-прежнему свободно действуют между Италией и Европой, вкладывая капиталы непрозрачного происхождения и пытаясь заставить замолчать тех, кто занимается журналистикой. Без страха и с упорством».

Расследование Коччи о семье Матвиенко вышло в издании Linkiesta почти год назад. В нем утверждалось, что сын спикера Совета Федерации Сергей Матвиенко живет на вилле в итальянском городе Пезаро на побережье Адриатического моря, а значительную часть своих активов перевел в Сан-Марино — независимую республику внутри территории Италии.