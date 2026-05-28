На итальянского журналиста подали в суд из-за расследования об активах семьи Матвиенко в Европе

На итальянского журналиста Массимилиано Кочча подали в суд за расследование об активах семьи спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко в Европе. Об этом он сам сообщил в соцсетях, однако не уточнил, кто именно подал жалобу. При этом Кочча репостнул несколько публикаций других пользователей, в которых говорится, что автором иска является сама семья Матвиенко. Ее представители пока не комментировали сообщение журналиста. Он назвал иск попыткой запугать его:
«Я уверен в корректности своей журналистской работы, но это заставляет всерьез задуматься об уровне безнаказанности и защиты, которыми российские олигархи и связанные с ними лица продолжают пользоваться в нашей стране. Пока Европа обсуждает санкции и демократическую безопасность, непрозрачные сети продолжают инвестировать капиталы через прикрытые компании, подставных лиц и финансовые схемы, которые трудно отследить, одновременно пытаясь запугать расследовательскую журналистику. Я продолжу рассказывать и документировать, как эти проводники коррупции, влияния и войны по-прежнему свободно действуют между Италией и Европой, вкладывая капиталы непрозрачного происхождения и пытаясь заставить замолчать тех, кто занимается журналистикой. Без страха и с упорством».
Расследование Коччи о семье Матвиенко вышло в издании Linkiesta почти год назад. В нем утверждалось, что сын спикера Совета Федерации Сергей Матвиенко живет на вилле в итальянском городе Пезаро на побережье Адриатического моря, а значительную часть своих активов перевел в Сан-Марино — независимую республику внутри территории Италии.
По данным Linkiesta, у Сергея Матвиенко есть итальянский налоговый номер, однако экономической деятельности в Италии он не ведет. Издание писало, что этот статус позволяет ему иметь доступ к местным банкам, а для сохранения активов бизнесмен выстроил формально легальную, но непрозрачную систему.
Коччи называет провинцию Пезаро-э-Урбино одним из центров сети компаний, фондов и номинальных владельцев, через которую семья Матвиенко, по версии расследователя, могла обходить санкции. Сергей Матвиенко находится под санкциями США, Японии и Канады, а Валентина Матвиенко — под санкциями Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, США, Канады, Новой Зеландии и Украины.
Вилла в Пезаро, где, по данным расследования, Сергей Матвиенко живет с женой Юлией, была куплена Валентиной Матвиенко еще в 2009 году. Позже недвижимость переоформили на зарегистрированный в Италии фонд Dominanta, который не ведет деятельности и используется только для владения имуществом.
Еще в 2022 году Фонд борьбы с коррупцией сообщал, что владение семьи Матвиенко в Пезаро включает трехэтажный дом площадью 774 м² и участок в 26 га, а стоимость объекта оценивалась примерно в €10 млн.