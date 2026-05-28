AP: Депортированных из США просителей убежища, получивших защиту суда, содержат в отеле в Экваториальной Гвинее

Просители убежища, депортированные из США в Экваториальную Гвинею, содержатся в отеле, принадлежащем семье президента страны Теодоро Обианга, — в роскошных номерах, которые почти не убирают, под постоянным давлением властей, требующих от них вернуться на родину. Об этом сообщает Associated Press, журналисты которого стали единственными иностранными репортерами, посетившими объект.

С ноября 2024 года в отеле Bamy Hotel содержались не менее 32 человек. Все они, по словам адвокатов, ранее получили судебную защиту в США. 25 человек уже принудительно отправлены обратно в страны Африки, где им грозит преследование. Остальные остаются под давлением с требованием покинуть Экваториальную Гвинею.

Соглашение между администрацией Трампа и властями этой страны оценивается в $7,5 млн. По словам юристов, депортация в третьи страны используется Вашингтоном как правовой обходной путь, позволяющий фактически выдворять просителей убежища на родину без прямого нарушения судебных запретов. Накануне подписания соглашения США сняли санкции с вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Обианга, разрешив ему въезд на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам одного из задержанных — 26-летнего выходца из Восточной Африки, — сотрудники полиции открыто предлагали ему «решить проблемы», прыгнув из окна четвертого этажа. Медицинская помощь предоставляется нерегулярно: когда у него одновременно развились малярия и брюшной тиф, его не госпитализировали вплоть до резкого ухудшения состояния.

Ранее сообщалось о схожей ситуации в Камеруне. США депортировали туда 15 мигрантов из других африканских стран, которые содержатся в засекреченном учреждении в Яунде под охраной сотрудников спецслужб в штатском. Многие из них не знали, куда их везут, и не имели при себе никаких документов.