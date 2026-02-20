WSJ: США незаконно депортируют мигрантов из разных стран в Камерун, где их содержат в секретном учреждении

США депортировали в Камерун 15 мигрантов из других африканских стран — они содержатся в засекреченном учреждении в Яунде под охраной сотрудников спецслужб в штатском, сообщает The Wall Street Journal. Многие из депортированных не знали о том, что их везут в Камерун, — по словам адвоката, представляющего интересы примерно половины группы, Джозефа Авы Фру, у задержанных нет никаких документов.

Первые девять человек были доставлены в Камерун из центра содержания в Луизиане в прошлом месяце, еще восемь — в том числе граждане Ганы, Зимбабве, Сьерра-Леоне и Сенегала — прибыли в понедельник, 16 февраля. Две марокканки выбрали депортацию на родину, остальные 15 человек проводят дни в общежитиях — некоторые, по словам юристов и местных активистов, в слезах.

По американскому иммиграционному законодательству, мигрантов, которым грозит преследование на родине, можно отправить в третью страну лишь по специальному судебному решению. Американский адвокат Элма Дэвид, работающая совместно с Фру, сообщила, что суд подтвердил для их подзащитных более чем 50-процентный риск преследования на родине и запретил их высылку. По ее словам, США депортировали людей в Камерун, не уведомив их об этом или не дав возможности оспорить такое решение тем, кого всё же предупредили заранее.

На этой неделе Фру привел в учреждение группу журналистов, в том числе троих сотрудников Associated Press. Когда те начали общаться с мигрантами, ворвалась полиция в форме и задержала адвоката и четырех журналистов, изъяв их камеры, ноутбуки и телефоны. Фрилансер, находившийся снаружи в момент задержания, охарактеризовал его как «жесткое». По словам Фру, журналистов обвинили в незаконном получении секретных государственных сведений. Несколько часов спустя их отпустили, однако конфискованное оборудование возвращено не было.

Ни США, ни Камерун не раскрыли условий соглашения о приеме депортированных. Государственный департамент отказался комментировать их юридический статус и дипломатические договоренности. Между тем, как отмечает WSJ, в камерунском обществе произошедшее вызвало волну критики в адрес 93-летнего президента Поля Бийя, которого обвиняют в том, что он превратил страну в «отстойник для африканских мигрантов, высланных Дональдом Трампом».

Ранее стало известно, что служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) намерена переоборудовать 23 промышленных здания в учреждения для содержания мигрантов общей вместимостью до 80 тысяч человек. Однако местные жители и власти активно выступают против этих планов. Среди претензий — нехватка воды, близость к школам и церквям, а также непригодные для содержания людей условия в самих зданиях.