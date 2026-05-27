Иран потребовал от иностранных СМИ в стране запретить израильским медиа использовать их контент

Фото: Reuters

Власти Ирана расширили ограничения на распространение новостного контента за пределы страны, сообщает Associated Press.

Министерство культуры, контролирующее медиадеятельность, направило иностранным информационным агентствам, работающим в Тегеране, директиву с требованием вносить в «весь представляемый контент, включая фотографии, видео, репортажи и другие медиапроизводства» специальную оговорку, запрещающую использование материалов израильскими СМИ. Директива направлена также телеканалам, вещающим из-за рубежа на фарси. За нарушение требований, согласно документу, ответственность несет СМИ.

Отмечается, что Тегеран и раньше запрещал иностранным медиа передавать часть материалов BBC Persian, VOA Persian, телеканалам Manoto TV и Iran International под угрозой закрытия их операций в стране. Однако, несмотря на действующие ограничения, многие издания на фарси за рубежом продолжают получать доступ к изображениям и видео иранских государственных СМИ через различные сайты и мессенджеры.

Новые ограничения введены спустя три месяца после начала войны между Ираном и коалицией США с Израилем. На 88-й день с момента ее начала Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение близко, однако в тот же день Тегеран назвал последние американские удары по стране признаком «недобросовестности и ненадежности».

Все телеканалы в Иране контролируются консервативными кругами теократического режима, а журналисты других изданий подвергаются преследованиям и арестам. Спутниковые тарелки в Иране запрещены, хотя многие жители пользуются ими для просмотра зарубежных каналов на фарси. Доступ к международному интернету в стране был отключен на протяжении нескольких недель, и только в последние дни появляются сообщения о его возвращении.

