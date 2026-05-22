ЕС расширил санкции против Ирана из-за блокировки Ормузского пролива

Совет ЕС принял решие расширить санкции против Ирана из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС 22 мая.

В заявлении подчеркивается, что действия Ирана в Ормузском проливе нарушают международное право и мешают свободному судоходству.

Под санкции могут попасть как физические лица, так и организации. Ограничения включают запрет на въезд в ЕС, заморозку активов и запрет для европейских компаний и граждан вести с ними финансовые дела.

Изначально этот санкционный механизм был создан из-за военной поддержки Ираном России в войне против Украины, а позже его расширили в связи с поддержкой вооруженных группировок на Ближнем Востоке и в Красном море.