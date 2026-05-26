В Иране начали частично возвращать доступ к интернету. Власти блокировали его три месяца

Накануне государственное телевидение Исламской Республики сообщило о том, что президент Масуд Пезешкиан издал указ о восстановлении доступа к глобальной сети. Подробности приведены не были.

Власти впервые ограничили доступ к интернету еще в начале года на фоне массовых антиправительственных протестов по всей стране. В феврале доступ постепенно стали возвращать, однако в конце месяца, после начала американо-израильской военной операции против Ирана, власти ввели новый полный блэкаут.

В то же время доступ к интернету ограничен в стране и в обычное время: многие сайты заблокированы, а власти всё активнее переводят онлайн-сервисы во внутреннюю сеть, не зависящую от глобального интернета.