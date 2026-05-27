Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.67

EUR

83.3

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

199

 

 

 

 

 

Новости

Россия и «Талибан» договорились о военном сотрудничестве. «Речь может идти об учениях и специалистах» — востоковед

The Insider
Алексей Никольский / РИА Новости

Алексей Никольский / РИА Новости

Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на форуме по безопасности в Подмосковье. Детали договора не раскрываются.

Министр обороны республики, в которой власть захватили талибы, встретился с секретарем Совета безопасности РФ. По словам Мохаммада Якуба, Москва и Кабул «расширили двусторонние отношения». Подробностей он не привел.

Некоторые прежние соглашения о военно-техническом сотрудничестве, которые Россия заключала с другими странами, включали в себя, помимо прочего, передачу оружия. Например, один из таких договоров, подписанный с Нигерией, вступил в силу в 2023 году. Однако в случае с Афганистаном речь может идти лишь о символических мерах, полагает востоковед, эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов, с которым поговорил The Insider:

«Я не вижу пока предпосылок для серьезного военного сотрудничества, для передачи технологий талибам. Скорее, это такая символическая мера, чтобы показать, что Москва не оставляет талибов одних, что это сотрудничество не на словах, а на деле. Но на самом деле, какого-то там военного союза, военной коалиции, как с КНДР, точно не будет.

России в принципе нечего предложить талибам. Она не является ключевым торговым партнером. Главные экономические партнеры для Кабула сегодня — это Китай, Иран, Пакистан, но никак не Россия. Хорошо, если Россия входит в десятку по объему товарооборота.

В лучшем случае это будет отправка каких-то военных специалистов, может быть, проведение локальных учений, инструктажа, но это точно не будет полноценным военным союзом».

В 2025 году Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан», действовавший с 2003 года. Россия стала первой страной в мире, которая официально признала власть талибов в Афганистане. Таджикистан, Турция и Канада считают «Талибан» террористической организацией.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте