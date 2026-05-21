«Талибан» легализовал браки с девочками от девяти лет

В Афганистане власти «Талибана» разрешили выдавать девятилетних девочек замуж, пишет The Times.

Согласно новому документу под названием «Принципы раздельного проживания супругов», минимальный возраст вступления в брак теперь определяется не конкретным числом лет, а наступлением полового созревания. В крупнейшей суннитской школе исламского права минимальным возрастом половой зрелости считается девять лет.

Документ также предусматривает, что «молчание девственницы», достигшей девяти лет, может считаться согласием на брак. Закон был утвержден верховным лидером талибов Хайбатуллой Ахундзадой и опубликован в официальной газете режима.

Согласно новым правилам, девочки, выданные замуж до полового созревания, смогут оспорить брак только через суд талибов и лишь в случаях, если их опекуны будут признаны жестокими, психически неполноценными или морально разложившимися.

До возвращения талибов к власти минимальный возраст вступления в брак в Афганистане составлял 16 лет для девушек и 18 лет для мужчин. Браки с девочками младше 15 лет были запрещены законом 2009 года о ликвидации насилия в отношении женщин.

Исполнительный директор афганской правозащитной организации Rawadari Шахарзад Акбар заявила, что новый закон существенно ограничивает возможности женщин для развода.

По данным ЮНИСЕФ, около 28% афганских женщин в возрасте от 15 до 49 лет вступили в брак до достижения 18 лет.



В 2025 году Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан», действовавший с 2003 года. Россия стала первой страной в мире, которая официально признала власть талибов в Афганистане. Таджикистан, Турция и Канада считают «Талибан» террористической организацией.