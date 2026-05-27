Байден подал в суд на Минюст США, чтобы не допустить публикации записей его бесед с биографом

Экс-президент США Джо Байден подал иск к американскому Министерству юстиции с требованием запретить передачу аудиозаписей и стенограмм его частных разговоров с личным биографом, состоявшихся в 2016–2017 годах. Иск подан в федеральный суд Вашингтона. Минюст планировал передать материалы юридическому комитету Палаты представителей и консервативному фонду Heritage Foundation 15 июня, сообщает Reuters.

Записи были сделаны в доме Байдена в процессе работы над его мемуарами «Обещай мне, папа» (Promise Me, Dad), вышедшими в 2017 году. Книга была посвящена решению Байдена бороться за президентство в период, когда его старший сын Бо боролся с раком мозга. Впоследствии записи использовались в расследовании спецпрокурора Роберта Хура, изучавшего обращение Байдена с секретными документами. В 2023 году Хур отказался предъявлять Байдену обвинения.

Heritage Foundation добивался получения записей через Закон о свободе информации (FOIA) еще в 2024 году. Администрация Байдена тогда оспаривала запрос, настаивая на конфиденциальности материалов, однако после прихода к власти Дональда Трампа Минюст объявил о готовности их обнародовать. В иске Байдена утверждается, что запрос комитета Палаты представителей — лишь формальный предлог, цель которого — обойти федеральный закон, запрещающий публикацию материалов.

Представитель Минюста заявил, что администрация Байдена пыталась скрыть записи, демонстрирующие ухудшение когнитивных способностей экс-президента еще с 2016 года. Пресс-секретарь Байдена Ти Джей Дакло возразил, что бывший президент добровольно сотрудничал с расследованием Хура и передал записи при условии, что они не станут достоянием общественности.

В 2024 году спецпрокурор Хур опубликовал доклад по итогам расследования, в котором охарактеризовал Байдена как «пожилого человека с благими намерениями и плохой памятью» и отказался предъявлять ему обвинения по делу о хранении секретных документов.