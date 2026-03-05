В США прекратили расследование о возможном использовании Байденом автопера при подписании документов

Федеральные прокуроры прекратили уголовное расследование о возможном незаконном использовании бывшим президентом США Джо Байденом и его помощниками устройства автоподписи (autopen) для оформления президентских помилований. Об этом пишет The New York Times.

По словам одного из собеседников телеканала, расследование было закрыто, поскольку прокурорам не удалось найти юридических оснований для дальнейшего преследования.

Расследование было начато после распоряжения президента США Дональда Трампа, которое он отдал в июне прошлого года. Тогда Трамп поручил генеральному прокурору Пэм Бонди и юридическому советнику Белого дома проверить, использовала ли администрация Байдена устройство автоподписи для подписания ключевых президентских документов, включая помилования.

В служебной записке Трамп утверждал, что мог существовать заговор, направленный на сокрытие якобы имеющихся когнитивных ухудшений здоровья Байдена. В документе также выражались сомнения относительно того, принимал ли сам Байден решения о ряде действий, включая выдачу помилований и назначения судей. Байден тогда отверг обвинения, назвав их ложными и «не более чем попыткой отвлечь внимание» со стороны Трампа и республиканцев в Конгрессе.

По данным CBS News, закрытие дела стало одной из нескольких неудачных попыток офиса Пирро в последние месяцы инициировать расследования в отношении политических оппонентов Трампа. Ранее большое жюри отказалось предъявить обвинения шести законодателям-демократам, которых обвиняли в призыве военнослужащих не выполнять незаконные приказы. Ни один из членов жюри не проголосовал за предъявление обвинений, что считается крайне редкой ситуацией.

Кроме того, офис Пирро также пытался запросить у Федеральной резервной системы документы, связанные с реконструкцией ее зданий и комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла по этому вопросу в Конгрессе. Федеральная резервная система пытается оспорить эти требования в закрытом судебном процессе.

