Турция сократила импорт российской нефти марки Urals в мае до минимума за последние полтора года — Reuters

Импорт нефти российской марки Urals в Турцию в этом месяце, как ожидается, достигнет минимальных значений за последние полтора года. К таким выводам пришли аналитики компании Kpler, пишет агентство Reuters.

По прогнозам, в мае импорт нефти марки Urals в Турцию составит в среднем 161 тысячу баррелей в сутки. Это ниже показателей января–апреля 2025 года (189 тысяч баррелей в сутки).

Турция является крупнейшим и третьим по величине в мире импортером российской нефти, которая поставляется морским путем в Средиземноморье. В основном она закупает именно нефть марки Urals.

Однако в этом месяце произошло снижение экспорта из России, даже несмотря на риск серьезного дефицита энергоносителей из-за войны на Ближнем Востоке.

Сокращение поставок нефти из региона привело к росту цен на нее, в том числе и на российские марки. Уже в начале апреля цена на нефть марки Urals превысила $116 за баррель — это максимум за последние 13 лет. Сейчас цена снизилась, но она по-прежнему остается выше той, что была до начала совместной операции США и Израиля против Ирана.

Турция привыкла покупать российскую нефть со скидками и не была готова платить за этот сорт такую высокую цену, ссылается агентство на трейдера одной из западных компаний. Еще два источника Reuters объяснили эту тенденцию тем, что в апреле и мае вырос спрос на Urals в странах Азии и поэтому на рынке было просто «очень мало товара».

Агентство Bloomberg тем временем пишет, что среднесуточные объемы экспорта российской нефти примерно на 100 тысяч баррелей превышают показатели 2025 года и в целом в годовом исчеслении выше, чем показатели любого года после начала войны в Украине.

Отказ от Urals Турция компенсировала за счет закупок сорта CPC Blend — нефти из Каспийского региона, которую добывают на казахстанских месторождениях.