Цена российской нефти достигла максимума с 2023 года на фоне войны на Ближнем Востоке

Стоимость российской нефти Urals, используемая для расчета налогов, в мае достигла максимального уровня с конца 2023 года на фоне войны США и Израиля против Ирана и связанных с ней перебоев поставок нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные российских властей.
По данным ФНС, средняя цена Urals для расчета нефтяных налогов за апрель составила $94,87 за баррель при среднем курсе 76,9 рубля за доллар. По расчетам Bloomberg, это соответствует примерно 7300 рублям за баррель — на 18% больше, чем месяцем ранее, и почти на 60% выше уровня год назад.
Российский бюджет примерно на 20% зависит от нефтегазовых доходов. После начала войны на Ближнем Востоке, в которую вовлечены США, Израиль, Иран и поддерживаемые Тегераном группировки в регионе, поставки нефти через Ормузский пролив резко сократились. Это привело к росту мировых цен и спроса на российскую нефть.
Bloomberg ранее сообщал, что нефтяные налоговые поступления России в апреле выросли до максимума за полгода — 707 млрд рублей. Общие нефтегазовые доходы бюджета тогда достигли почти 856 млрд рублей. Агентство отмечало, что рост нефтяных цен уже позволил Кремлю возобновить пополнение Фонда национального благосостояния и отложить сокращение части бюджетных расходов.
При этом укрепление рубля частично ограничивает рост нефтяных доходов. В мае российская валюта достигла максимума к доллару с февраля 2023 года, что снижает рублевую выручку экспортеров и налоговые поступления от нефти, номинированной в долларах.
Bloomberg также отмечает, что российским властям приходится увеличивать субсидии нефтепереработчикам. Только в апреле выплаты нефтяным компаниям для поддержки внутреннего рынка топлива достигли 359 млрд рублей — это максимум более чем за два года.