AP: В четырех штатах США приняли законы о «защите чувств верующих», криминализирующие срыв богослужения, еще семь собираются это сделать

Как минимум четыре штата в США в этом году приняли законы, криминализирующие срыв богослужений. Это стало реакцией на резонансную акцию протеста в церкви в Миннесоте, которая вызвала возмущение среди религиозных лидеров, сообщает Associated Press.

Законопроекты подписаны в Айдахо, Луизиане и Оклахоме, которые контролируются республиканцами, а в Канзасе аналогичный закон вступает в силу без подписи губернатора-демократа Лоры Келли. Похожие инициативы внесены еще как минимум в семи штатах и в Конгрессе. Законы предусматривают более жесткие, чем за обычное нарушение права собственности, наказания — вплоть до года тюрьмы и штрафа до $10 тысяч. Некоторые из них также запрещают размахивать плакатами вблизи церквей и храмов, а один (в Оклахоме) запрещает блокировать шоссе в радиусе мили от богослужения и раздавать листовки в пределах 30 метров от места поклонения.

Поводом для волны законопроектов стал инцидент в январе, когда 39 человек, включая двух журналистов, ворвались в церковь Cities Church в Сент-Поле (Миннесота) во время службы: выяснилось, что один из пасторов одновременно занимал должность в Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Минюст США предъявил протестующим обвинения в «заговоре против свободы вероисповедания» и вмешательстве в право на отправление религиозных обрядов. Все обвиняемые не признали вину, дела рассматриваются в федеральном суде.

Критики новых законов, в том числе среди республиканцев, предупреждают, что они нарушают свободу слова. Закон в округе Нассо (штат Нью-Йорк) уже оспорен в суде нью-йоркским отделением Союза гражданских свобод, а правозащитники из Freedom Forum указывают, что при судебном обжаловании властям придется доказать реальную угрозу, а не ограничиваться предположениями. Демократы в Луизиане обращали внимание на то, что размытые формулировки законов позволяют привлечь к ответственности даже прихожанина, который запел не вовремя во время проповеди.

Ранее The Insider подробно описывал, как при второй администрации Трампа ICE превратилась из рядового федерального ведомства в инструмент силового давления: ее штат вырос вдвое, бюджет — втрое, а операции стали вызывать массовые протесты по всей стране, в том числе в Миннесоте, где местные власти начали расследование действий федеральных агентов по обвинению в похищении людей и незаконном лишении свободы.