В Миннесоте местные власти начали расследование действий федеральных силовиков по обвинению в похищении людей

Власти округа Рэмси (штат Миннесота) объявили о расследовании действий федеральных правоохранителей, которые могут быть квалифицированы как похищение человека, незаконное проникновение в жилище и незаконное лишение свободы, сообщает Associated Press. Прокурор округа Джон Чой и шериф Боб Флетчер сообщили о готовящейся пресс-конференции, где планируют раскрыть детали. Округ Рэмси включает в себя столицу штата Сент-Пол.

Чой и Флетчер заявили, что намерены запросить необходимые материалы у Министерства внутренней безопасности США (DHS). Отмечается, что ведомство до сих пор отказывалось сотрудничать с другими местными расследованиями, связанными с гибелью двух граждан США в Миннеаполисе, убитых федеральными агентами в ходе иммиграционных рейдов администрации Трампа.

Конкретный инцидент, ставший предметом расследования, в объявлении не уточняется. Прокурор и шериф также призвали жителей округа сообщать об этом и других аналогичных случаях с участием федеральных агентов.

Ранее штат Миннесота и прокурор округа Хеннепин (Миннеаполис) подали в суд на администрацию Трампа, требуя предоставить доказательства по трем случаям стрельбы — в том числе по делам о гибели Рене Гуд и Алекса Претти. В иске утверждается, что федеральное правительство нарушило обещание сотрудничать с расследованиями штата после переброски в Миннесоту около трех тысяч федеральных силовиков. Минюст США в январе сообщил об открытии федерального расследования по факту гибели Претти, двое офицеров были отстранены от службы. Аналогичное расследование по делу Гуд федеральные власти проводить отказались.

Власти Миннесоты также обратились к жителям с просьбой передавать им информацию о потенциально незаконных действиях федералов. Администрация Трампа настаивает на том, что власти штата не обладают юрисдикцией для самостоятельного расследования этих дел. Местные прокуроры, в свою очередь, заявляют, что не доверяют федеральному правительству вести объективное расследование.

После гибели Алекса Претти — медбрата, застреленного сотрудником пограничной службы в Миннеаполисе 24 января, — консервативные политики и СМИ США выступили против Белого дома.