Пометку «ИЦ ФСБ» в документах Самвела Карапетяна на загранпаспорт объяснили тем, что в Калуге такие якобы ставили всем родившимся в 1960-е

Нарек Карапетян, племянник лидера партии «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна, объяснил, почему при получении его дядей российского загранпаспорта в его паспортном файле в графе «место работы» было написано «ИЦ ФСБ». Как написал Нарек Карапетян на своей странице в Facebook, такие отметки ставили «почти всем» гражданам, родившимся в 1960–70-х годах (Самвел Карапетян 1965 года рождения):

«В 90-е годы в России, в частности в Калуге, в базе данных в графе „место работы“ почти всех граждан, родившихся в 60-70-е годы и получивших заграничный паспорт, было записано следующее: „ИЦ ФСБ“. Примеры прилагаются, мы можем привести сотню».

К посту Карапетян приложил семь файлов с личными данными людей, получавших загранпаспорта в Калуге в 1990-е или 2000-е годы:

Белевский Владимир Николаевич, 6.06.1963

Горин Евгений Валентинович, 13.05.1965

Фролов Андрей Александрович, 3.08.1979

Бадмаев Сергей Владимирович, 27.12.1968

Савчук Павел Арнольдович, 29.09.1979

Алистаров Валерий Михайлович, 28.11.1957

Карапетян Гамбар Леникович, 14.05.1959

Паспортный файл Карапетяна с пометкой «ИЦ ФСБ» опубликовал The Insider в расследовании, вышедшем 19 мая. Эта пометка означает, что в случае проверки гражданина необходимо сначала обратиться в ФСБ. Как объяснил редакции оперативник МВД, обычно так помечают иностранцев, работающих под контролем ФСБ, либо негласных осведомителей.

Также The Insider выяснил, что Самвел Карапетян в 2016 году получил от структур «Газпрома» необеспеченные кредиты для покрытия долгов виллы во Франции, на которой проводила время Алина Кабаева — спутница Владимира Путина и мать двоих его детей. Залогом по кредитам стала сама вилла, при том что собственные долги объекта превышали его стоимость. Таким образом, виллу как бы «подарили» Карапетяну за счет налогоплательщиков и газодобытчиков, а по факту «Газпром» назначил его номинальным держателем собственности.

В отношении Нарека Карапетяна, который возглавляет предвыборный список альянса «Сильная Армения», Следственный комитет Армении 20 мая возбудил уголовное дело о сокрытии второго гражданства ради участия в выборах. Наличие второго гражданства у Карапетяна-младшего выяснилось благодаря выписке ЕГРЮЛ РФ. Уже на следующий день из реестра убрали сведения о российском гражданстве Нарека Карапетяна.