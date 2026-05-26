Пометку «ИЦ ФСБ» в документах Самвела Карапетяна на загранпаспорт объяснили тем, что в Калуге такие якобы ставили всем родившимся в 1960-е

Самвел Карапетян. Фото: РБК

Самвел Карапетян. Фото: РБК

Нарек Карапетян, племянник лидера партии «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна, объяснил, почему при получении его дядей российского загранпаспорта в его паспортном файле в графе «место работы» было написано «ИЦ ФСБ». Как написал Нарек Карапетян на своей странице в Facebook, такие отметки ставили «почти всем» гражданам, родившимся в 1960–70-х годах (Самвел Карапетян 1965 года рождения):

«В 90-е годы в России, в частности в Калуге, в базе данных в графе „место работы“ почти всех граждан, родившихся в 60-70-е годы и получивших заграничный паспорт, было записано следующее: „ИЦ ФСБ“. Примеры прилагаются, мы можем привести сотню».

К посту Карапетян приложил семь файлов с личными данными людей, получавших загранпаспорта в Калуге в 1990-е или 2000-е годы:

  • Белевский Владимир Николаевич, 6.06.1963
  • Горин Евгений Валентинович, 13.05.1965
  • Фролов Андрей Александрович, 3.08.1979
  • Бадмаев Сергей Владимирович, 27.12.1968
  • Савчук Павел Арнольдович, 29.09.1979
  • Алистаров Валерий Михайлович, 28.11.1957
  • Карапетян Гамбар Леникович, 14.05.1959

Паспортный файл Карапетяна с пометкой «ИЦ ФСБ» опубликовал The Insider в расследовании, вышедшем 19 мая. Эта пометка означает, что в случае проверки гражданина необходимо сначала обратиться в ФСБ. Как объяснил редакции оперативник МВД, обычно так помечают иностранцев, работающих под контролем ФСБ, либо негласных осведомителей.

Также The Insider выяснил, что Самвел Карапетян в 2016 году получил от структур «Газпрома» необеспеченные кредиты для покрытия долгов виллы во Франции, на которой проводила время Алина Кабаева — спутница Владимира Путина и мать двоих его детей. Залогом по кредитам стала сама вилла, при том что собственные долги объекта превышали его стоимость. Таким образом, виллу как бы «подарили» Карапетяну за счет налогоплательщиков и газодобытчиков, а по факту «Газпром» назначил его номинальным держателем собственности.

В отношении Нарека Карапетяна, который возглавляет предвыборный список альянса «Сильная Армения», Следственный комитет Армении 20 мая возбудил уголовное дело о сокрытии второго гражданства ради участия в выборах. Наличие второго гражданства у Карапетяна-младшего выяснилось благодаря выписке ЕГРЮЛ РФ. Уже на следующий день из реестра убрали сведения о российском гражданстве Нарека Карапетяна.

