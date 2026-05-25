Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

EUR

82.54

USD

71.21

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

179

 

 

 

 

 

Новости

ЕС намерен оштрафовать Google на сотни миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках — Handelsblatt

The Insider
Иллюстрация к материалу

Европейский союз готовится наложить на Google штраф в размере нескольких сотен миллионов евро в рамках антимонопольного расследования. Соответствующее решение может быть обнародовано до летних каникул Еврокомиссии, сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным издания, речь идет о крупнейшем взыскании в истории применения Акта о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) — европейского законодательства, призванного ограничить влияние технологических гигантов. Расследование против Google было официально запущено в марте 2025 года и касается предполагаемого продвижения компанией собственных сервисов в результатах поиска.

Представитель Еврокомиссии Томас Реньер заявил, что ведомство больше заинтересовано в том, чтобы добиться от компании реального соблюдения правил, а не просто наказать ее. Вместе с тем он предупредил, что комиссия «не станет медлить с переходом к следующим шагам».

В Google критикуют влияние требований DMA на поисковый продукт. По словам представителя компании, внесенные под давлением европейского законодательства изменения стали «крупнейшей деградацией продукта за всю его историю» и создали для европейских пользователей «сервис второго сорта». В начале мая Еврокомиссия дала Google дополнительное время на урегулирование претензий после того, как предыдущий план компании был признан недостаточным.

В апреле Еврокомиссия потребовала от Google открыть сторонним поисковым системам — в том числе чат-ботам с функцией поиска на базе ИИ — доступ к своим данным. Ранее, в марте 2025 года, компании были предъявлены официальные обвинения в нарушении DMA, после чего Google выдвинул собственные предложения, которые конкуренты сочли недостаточными. С 2017 года компания выплатила европейским регуляторам штрафов на €9,71 млрд.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ
  4. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте