ЕС намерен оштрафовать Google на сотни миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках — Handelsblatt

Европейский союз готовится наложить на Google штраф в размере нескольких сотен миллионов евро в рамках антимонопольного расследования. Соответствующее решение может быть обнародовано до летних каникул Еврокомиссии, сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным издания, речь идет о крупнейшем взыскании в истории применения Акта о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) — европейского законодательства, призванного ограничить влияние технологических гигантов. Расследование против Google было официально запущено в марте 2025 года и касается предполагаемого продвижения компанией собственных сервисов в результатах поиска.

Представитель Еврокомиссии Томас Реньер заявил, что ведомство больше заинтересовано в том, чтобы добиться от компании реального соблюдения правил, а не просто наказать ее. Вместе с тем он предупредил, что комиссия «не станет медлить с переходом к следующим шагам».

В Google критикуют влияние требований DMA на поисковый продукт. По словам представителя компании, внесенные под давлением европейского законодательства изменения стали «крупнейшей деградацией продукта за всю его историю» и создали для европейских пользователей «сервис второго сорта». В начале мая Еврокомиссия дала Google дополнительное время на урегулирование претензий после того, как предыдущий план компании был признан недостаточным.

В апреле Еврокомиссия потребовала от Google открыть сторонним поисковым системам — в том числе чат-ботам с функцией поиска на базе ИИ — доступ к своим данным. Ранее, в марте 2025 года, компании были предъявлены официальные обвинения в нарушении DMA, после чего Google выдвинул собственные предложения, которые конкуренты сочли недостаточными. С 2017 года компания выплатила европейским регуляторам штрафов на €9,71 млрд.