Еврокомиссия заблокировала субсидии ЕС для компаний чешского премьер-министра Бабиша из-за конфликта интересов

Еврокомиссия потребовала от Чехии прекратить направлять в Брюссель заявки на возмещение субсидий для компаний, связанных с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, до тех пор, пока конфликт интересов не будет окончательно урегулирован, что следует из письма, полученного изданием Seznam Zpravy.

Представитель генерального директора ЕК по региональной политике Уго Собрал прямо указывает в нем Праге, что Чехия не должна выставлять Брюсселю к оплате никакие расходы, связанные с операциями структур холдинга Agrofert или любых других организаций, контролируемых Бабишем, начиная с 9 декабря 2025 года — даты его вступления в должность премьера. При этом Собрал особо подчеркнул, что факт передачи холдинга в трастовый фонд Комиссию не удовлетворяет. Таким образом, как отмечается, чешские власти могут продолжать перечислять деньги Agrofert, однако есть риск, что в итоге финансировать его придется исключительно из государственного бюджета.

В письме также содержится жесткое требование. Прага обязана в течение месяца представить подробный правовой анализ, подтверждающий соответствие трастового механизма Бабиша законодательству ЕС о конфликте интересов. Требование оказалось подкреплено конкретным прецедентом — компания Kostelecké uzeniny из состава Agrofert уже подала заявку на получение субсидий, и ЕК потребовала передать полный пакет документов по этой заявке, включая оценочные таблицы и результаты проверки на соответствие антикоррупционным нормам.

Помимо этого, Брюссель впервые обратил внимание на другие бизнес-активы премьера — холдинги Synbiol и Hartenberg, которые Бабиш в трастовый фонд не передавал. В частности, клиники группы Hartenberg в 2024 году получили от страховых фондов в совокупности 1,1 млрд крон, а тарифы, по которым страховщики рассчитываются с медучреждениями, устанавливает министерство здравоохранения — ведомство, которое возглавляет представитель партии ANO.

Нынешнее письмо начинается с констатации того, что Комиссия недовольна предыдущими ответами Праги. Министерство регионального развития, которое координирует подготовку ответа, сообщило, что изучает документ совместно с профильными ведомствами. Государственный земледельческий фонд — структура, выплачивающая аграрные субсидии Agrofert, — заявил, что вообще не был осведомлен о новом письме из Брюсселя.

Как отметил в комментарии The Insider политолог Иван Преображенский, как и многие другие фирмы в Чехии, компании Андрея Бабиша на конкурсной основе могли соревноваться и получать дотации из европейского бюджета по разным программам развития европейской экономики:

«В прошлом его обвиняли в том, что он, будучи еще вице-премьером, неправомерно использовал дотации для малого бизнеса в деле агрофирмы „Аистиное гнездо“, не будучи уже малым бизнесом. Теперь в сообщении Еврокомиссии говорится, что она фактически не доверяет тому способу, который Андрей Бабиш использовал для решения конфликта интересов, который мешал ему занять пост премьера. От Чехии требуют доказать, что конфликт интересов решен. Однако ни министерство регионального развития, ни министерство аграрного хозяйства пока не готовы это комментировать. Пока же проблема не будет решена, Чехии, вероятно, придется самой выплачивать дотации фирмам, связанным с Андреем Бабишем, даже если формально он отказался от управления ими. Причем Еврокомиссия обещает разыскивать и другие связанные с ним компании, которые еще могут получать дотации, и отключать их от европейских пособий».

Ранее сообщалось, что правительство Бабиша назначило национальным координатором по политике в области психического здоровья Диту Протопопову — психиатра, которая в 2017 году препятствовала тому, чтобы сын премьера дал показания по делу о мошенничестве с субсидиями ЕС, и муж которой вывез сына Бабиша в Крым.