Чехия назначила координатором по наркополитике врача, которая помогла Бабишу спрятать сына в Крыму от следствия по антикоррупционному делу

Правительство Чехии назначило национальным координатором по политике в области психического здоровья и противодействия зависимостям Диту Протопопову — психиатра, которая в 2017 году пыталась помешать сыну премьера Андрея Бабиша (тоже Андрею) дать показания против отца по антикоррупционному делу, в то время как ее муж, гражданин России Пётр Протопопов, вывез Бабиша-младшего в аннексированный Крым, сообщает ČTK.

С июля она возглавит объединенное направление, переходящее в ведомство министерства здравоохранения, тогда как прежде обе повестки курировались аппаратом правительства. Нынешний национальный координатор по наркополитике Павел Бем, по данным ČTK, узнал об отставке из SMS от руководителя администрации правительства Тюнде Барты.

Скандал вокруг Протопоповой разгорелся в 2017 году, когда полиция возбудила дело о мошенничестве с европейскими субсидиями против Бабиша-старшего, бывшего тогда вице-премьером и министром финансов. Бабиш-младший впоследствии утверждал, что в тот год Пётр Протопопов вывез его в аннексированный Крым, чтобы помешать дать показания против отца по делу о мошенничестве с субсидиями ЕС при строительстве фермерского комплекса «Аистиное гнездо».

Пётр Протопопов в чешском реестре фирм числился по московскому адресу на улице Мусы Джалиля. В холдинге Agrofert он формально был водителем, однако Echo24.cz сообщало, что фактически он выполнял функции телохранителя Андрея Бабиша-младшего.

Дита Протопопова была лечащим врачом Бабиша-младшего и составила заключение о его психическом состоянии, которое впоследствии помогло исключить его показания из судебного разбирательства. В 2016–2017 годах она одновременно работала советником Бабиша-старшего в министерстве финансов.

Отец Протопоповой — словацкий поэт и педагог Юрай Кальницкий. По данным чешских источников, с 2002 по 2006 год он возглавлял Словацкий институт в Москве — государственный культурный центр.

Решение о назначении вызвало вопросы не только из-за биографии Протопоповой. Политика в области психического здоровья возвращается под министерство здравоохранения менее чем через полгода после того, как Бабиш публично заявил, что намерен держать психиатрическую повестку под своим личным контролем. Реструктуризацию провели без предварительного публичного обсуждения — по словам пресс-секретаря аппарата правительства, объединение наркополитики и психического здоровья в одном ведомстве практикуется и в других странах.

В декабре 2025 года Бабиш сформировал правительство совместно с популистской партией «Мотористы» и националистической SPD — коалицию с евроскептическим большинством в парламенте. Формирование кабинета сопровождалось скандалами. В частности президент Петр Павел отказался утверждать кандидата от «Мотористов» Филипа Турека на пост министра охраны окружающей среды из-за обвинений в расистских высказываниях.