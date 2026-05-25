У осужденной на 11 лет за «госизмену» 68-летней украинки, вероятно, развивается деменция в СИЗО. Прокурор требует увеличить срок до 16 лет

У осужденной на 11 лет за «госизмену» 68-летней украинки Галины Бехтер в симферопольском СИЗО, вероятно, развивается деменция. Об этом сообщила правозащитница Дарья Костромина со ссылкой на письма сокамерниц Бехтер. По их словам, женщина перестала самостоятельно есть, не узнает людей и не может ухаживать за собой. При этом прокуратура добивается ужесточения приговора — срок хотят увеличить до 16 лет.

Как пишет Костромина, сначала Бехтер перестала самостоятельно писать письма из-за сломанных очков, а ответы за нее отправляли сокамерницы. Позже они начали сообщать о резком ухудшении ее состояния. Одна из женщин рассказала, что Бехтер «категорически отказывается от еды», а сокамерницам приходится «тащить ее за руки за стол» и кормить с ложки. По их словам, женщина также перестала нормально ориентироваться в быту: заходила в душ в одежде, не могла переодеться и отказывалась стирать вещи. В последних письмах, как утверждает Костромина, речь уже идет о кахексии — критическом снижении веса.

По словам правозащитницы, сокамерницы пытаются добиться для Бехтер медицинского обследования. Костромина также сообщила, что есть люди, готовые добиваться ее освобождения по состоянию здоровья. Официально диагноз женщины не подтвержден.

В марте оккупационный Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии по статье о «госизмене». По версии следствия, в июле 2023 года она перевела деньги со счета в украинском банке «на нужды ВСУ». Российские силовики заявили, что перевод был сделан через мобильное приложение украинского банка, установленное на ее телефоне.