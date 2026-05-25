Казахстан отказался взыскать с российского «Газпрома» $1,4 млрд в пользу украинского «Нафтогаза»

Казахстан не будет исполнять решение суда Международного финансового центра «Астана», который признал право украинского «Нафтогаза» на взыскание $1,4 млрд с российского «Газпрома», объявил министр юстиции республики Ерлан Сарсембаев:

«Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана».

Спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» возник из-за контракта о транзите газа, который не был исполнен из-за войны. Прошлым летом Арбитражный суд Швейцарии встал на сторону украинской компании. Попытка «Газпрома» оспорить это решение в Федеральном трибунале Швейцарии провалилась в январе 2026 года.

Поскольку «Газпром» не выполнил обязательства добровольно, «Нафтогаз» развернул международную кампанию по принудительному взысканию активов российской компании в разных юрисдикциях. Интересы «Нафтогаза» в казахстанском разбирательстве представляли юристы ADL Disputes и Wikborg Rein. В мае суд Международного финансового центра «Астана» разрешил взыскать требуемую сумму на территории Казахстана.

Однако, по словам главы Минюста, у этого дела нет необходимой связи с Международным финансовым центром «Астана». «Газпром» не является участником МФЦА, спорная сделка не была заключена в рамках центра, сам спор не регулируется его правом, а стороны отдельно не договаривались передавать вопросы признания и исполнения решения в суд МФЦА. Закон об МФЦА ограничивает полномочия этого суда только теми категориями споров, которые связаны с центром или переданы ему по соглашению сторон, добавил Сарсембаев.

МФЦА — это специальная зона в Казахстане, созданная для привлечения инвесторов и рассмотрения коммерческих споров по отдельным правилам, близким к английскому праву. Ее суд не входит в обычную судебную систему Казахстана и действует как отдельный независимый орган в рамках специальной правовой зоны. Центр создали власти по инициативе Нурсултана Назарбаева: специальный закон о центре приняли в 2015 году, а полноценно он заработал в 2018-м.