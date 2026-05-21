Казахстанский суд разрешил «Нафтогазу» взыскать $1,4 млрд с «Газпрома»

Суд Международного финансового центра «Астана» разрешил украинскому «Нафтогазу» принудительно взыскать с «Газпрома» около $1,4 млрд. Казахстанский суд признал арбитражное решение и дал согласие на его принудительное исполнение в стране.

В «Нафтогазе» назвали это первым публичным решением иностранного суда, признающим и позволяющим принудительно исполнить арбитражный вердикт против «Газпрома» на территории другого государства. Глава правления компании Сергей Корецкий заявил:

«Решение суда в Казахстане — еще один практический результат в процессе взыскания средств с „Газпрома“. Мы последовательно движемся вперед и работаем над исполнением арбитражного решения в различных юрисдикциях. Спасибо команде „Нафтогаза“ за этот результат».

Спор начался с контракта 2019 года, по которому «Нафтогаз» организовывал транзит российского газа через Украину. После того как в мае 2022 года российские оккупационные силы фактически закрыли точку входа «Сохрановка», украинская сторона продолжила транзит через пункт «Суджа», однако «Газпром» перестал в полной мере оплачивать эти услуги, нарушив тем самым договорные обязательства.

В сентябре 2022 года «Нафтогаз» инициировал разбирательство в Швейцарии по правилам Международной торговой палаты. В июне 2025 года трибунал полностью возложил ответственность за нарушение контракта на «Газпром» и обязал его погасить задолженность с процентами и арбитражными расходами. Попытка «Газпрома» оспорить это решение в Федеральном трибунале Швейцарии провалилась в январе 2026 года.

Поскольку «Газпром» добровольно не выполнил обязательства, «Нафтогаз» развернул международную кампанию по принудительному взысканию активов российской компании в разных юрисдикциях. Интересы «Нафтогаза» в казахстанском разбирательстве представляли юристы ADL Disputes и Wikborg Rein. Ранее сообщалось, что в июне 2025 года «Нафтогаз» направил «Газпрому» официальное требование о выплате $1,37 млрд сразу после того, как арбитраж в Цюрихе вынес окончательное решение.