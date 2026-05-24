Китай запустил годовую космическую миссию на фоне гонки с США за высадку на Луну

Китай запустил к орбитальной станции «Тяньгун» корабль «Шэньчжоу-23» с тремя астронавтами на борту. Один из членов экипажа впервые в истории китайской космонавтики проведет на станции целый год — это рекордная по продолжительности пилотируемая миссия для Китая. Об этом сообщает Reuters.

Ракета Long March-2F стартовала с космодрома Цзюцюань 24 мая. В экипаж вошли командир Чжу Янчжу, пилот Чжан Юаньчжи и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин — бывший инспектор полиции Гонконга и первый представитель Гонконга, отправившийся в китайскую космическую миссию. Кто именно останется на станции на год, китайское космическое агентство решит позднее по ходу полета.

В ходе миссии «Шэньчжоу-23» Китай также собирается испытать технологии автоматической стыковки, необходимые для будущей лунной программы, а ученые будут изучать влияние длительного пребывания в космосе на организм человека — в том числе воздействие радиации, потерю костной массы и психологический стресс.

Миссия проходит на фоне усиливающейся конкуренции Китая и США за возвращение человека на Луну. В апреле NASA успешно завершило миссию Artemis II — первый за более чем 50 лет пилотируемый облет Луны. Четыре астронавта провели в полете около 10 дней и преодолели более 1,1 млн км.

При этом в феврале NASA перенесло первую высадку астронавтов на Луну с 2027 на 2028 год из-за технических проблем с ракетой Space Launch System. Китай рассчитывает провести собственную пилотируемую высадку к 2030 году и создать совместно с Россией постоянную лунную базу к 2035-му.