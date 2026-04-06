Новости

Экипаж Artemis II установил рекорд по удалению от Земли

The Insider
Астронавты миссии Artemis II удалились от Земли дальше, чем любые люди до них. Об этом сообщили в центре управления полетами NASA.

По словам специалиста миссии Келси Янг, экипаж находится на расстоянии 248 655 миль (около 400 тысяч км) от Земли. Максимальной дистанции астронавты достигнут около 18:07 по центральному времени США (01:07 мск 7 апреля).

В этот момент связь с кораблем временно прервется, так как он окажется за Луной.

Во время полета командир миссии Рид Уайзман предложил дать имена кратерам на Луне, которые экипаж наблюдает с борта корабля. Один из них астронавты назвали в честь его покойной жены Кэрролл, умершей в 2020 году. Астронавт миссий Apollo 8 и Apollo 13 Джим Ловелл в свое время тоже называл лунный кратер в честь своей жены. Еще один кратер получил название Integrity — в честь корабля Orion.

После установления рекорда один из участников миссии заявил, что экипаж превзошел максимальное расстояние, на которое когда-либо удалялись люди от Земли, и подчеркнул, что достижение посвящено предыдущим поколениям исследователей космоса, выразив надежду, что будущие миссии смогут превзойти этот результат.

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

