Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

440

 

 

 

 

 

Новости

Корабль Orion миссии Artemis II покинул зону притяжения Земли. Он должен установить рекорд, обеспечив самый далекий полет человека

The Insider
Фото: вид на Луну из корабля Orion миссии Artemis II / NASA/AP

Астронавты миссии Artemis II утром понедельника 6 апреля вошли в зону гравитационного влияния Луны. Миссия подходит к своей кульминации — в ночь с понедельника на вторник экипаж должен будет обогнуть спутник Земли. Предполагается, что он установит рекорд, достигнув самой удаленной от Земли точки. 

Заданная траектория полета приведет экипаж к обратной стороне Луны. Корабль Orion вошел в так называемую сферу действия тяготения земного спутника (lunar sphere of influence) — зону, в которой он будет ощущать гравитационное воздействие уже не Земли, а Луны. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте NASA, Orion подойдет к максимально близкой к поверхности спутника точке примерно в 7 часов вечера по Восточному времени (ET) — примерно 4,07 тысячи миль или 6,5 тысячи км. 

К этому же моменту экипаж Artemis II, как ожидается, будет находиться на самом удаленном расстоянии от Земли — примерно 252 757 миль или 406 772 км. Как уточняет агентство Reuters, это примерно на 4 102 мили (6 601 км) больше рекорда, установленного «Аполлоном-13» в 1970 году. 

Следить за облетом экипажем Луны можно будет в официальной трансляции NASA по ссылке.

Накануне, утром воскресенья, Центр управления полетами передал экипажу окончательный список лунных объектов для наблюдения научной группой. Среди них — несколько кратеров (например, так называемый бассейн Восточного Моря (Mare Orientale) — огромный кратер, расположенный на границе видимой с Земли части Луны и ее обратной стороны). Его возраст оценивают примерно в 3,8 млрд лет. 

Это событие — кульминация почти 10-дневной миссии. После этого корабль Orion направится обратно к Земле. Миссия Artemis II — первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне и первая миссия с экипажем в рамках программы Artemis.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте