Астронавты миссии Artemis II утром понедельника 6 апреля вошли в зону гравитационного влияния Луны. Миссия подходит к своей кульминации — в ночь с понедельника на вторник экипаж должен будет обогнуть спутник Земли. Предполагается, что он установит рекорд, достигнув самой удаленной от Земли точки.

Заданная траектория полета приведет экипаж к обратной стороне Луны. Корабль Orion вошел в так называемую сферу действия тяготения земного спутника (lunar sphere of influence) — зону, в которой он будет ощущать гравитационное воздействие уже не Земли, а Луны. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте NASA, Orion подойдет к максимально близкой к поверхности спутника точке примерно в 7 часов вечера по Восточному времени (ET) — примерно 4,07 тысячи миль или 6,5 тысячи км.

К этому же моменту экипаж Artemis II, как ожидается, будет находиться на самом удаленном расстоянии от Земли — примерно 252 757 миль или 406 772 км. Как уточняет агентство Reuters, это примерно на 4 102 мили (6 601 км) больше рекорда, установленного «Аполлоном-13» в 1970 году.

