НАСА откладывает высадку на Луну до 2028 года из-за проблем с ракетой — вместо посадки астронавты отработают орбитальные маневры

НАСА перенесет первую высадку астронавтов на Луну с 2027 на 2028 год, объявил глава агентства Джаред Айзекман, слова которого передает Scientific American.

Экспедиция Artemis III, которая должна была доставить людей на лунную поверхность впервые за более чем полвека, будет переориентирована: вместо посадки астронавты отработают операции на орбите — в частности, испытают скафандры в условиях микрогравитации и проведут стыковку с потенциальными лунными посадочными модулями. Две пилотируемые высадки на Луну теперь запланированы на 2028 год — в рамках экспедиций Artemis IV и Artemis V.

Решение о переносе принято на фоне новых технических проблем с ракетой Space Launch System (SLS), которая должна доставить астронавтов на орбиту в ходе ближайшей экспедиции Artemis II. На прошлой неделе стало известно о неполадках с системой подачи гелия, из-за чего запуск, намеченный на март, пришлось отменить. Ранее ракета уже страдала от утечек водорода и других неисправностей, неоднократно сдвигавших сроки. Схожие проблемы задержали и первый старт SLS в ходе беспилотной миссии Artemis I. Следующее пусковое окно для Artemis II открывается в начале апреля.

На пресс-конференции в пятницу Айзекман заявил, что агентство намерено увеличить частоту запусков SLS примерно до одного раза в десять месяцев — это, по его словам, снизит риски и повысит шансы на успех миссий. Он отметил, что НАСА необходимо восстановить «базовые компетенции» и стандартизировать производство ракеты, чтобы сократить интервалы между стартами. Сейчас разрыв между запуском Artemis I и предстоящими миссиями превышает три года. По его словам, запускать ракету раз в три года и при этом каждый раз существенно менять ее конфигурацию — «не рецепт успеха». Глава НАСА выразил уверенность, что новый план позволит уложиться в намеченные сроки.

В разговоре с The Insider аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин отметил, что НАСА «наконец-то начинает брать ответственность за неудачные решения»:

«На прошлой неделе “чистка” дошла до корабля Boeing Starliner, на этой неделе — до апгрейда SLS от Boeing — по контракту они получили $4,5 млрд за 11 лет, чтобы только сейчас оказаться на этапе производства тестового изделия ступени EUS, и это не говоря про вторую башню обслуживания для этой версии ракеты, которая также вышла за рамки бюджета и сроков. Заморозка текущей версии этой ракеты хотя бы позволит не сжигать часть денег в неизвестном направлении, но не решает долгосрочную проблему программы с перерасходами.

Учитывая, что дополнительное финансирование ракеты SLS закрепили на законодательном уровне до 2032 года благодаря мощнейшему лобби в сенате, и ее не могут просто отменить, новая команда НАСА работает с тем, что есть. И платить почти по $6 млрд за пилотируемый запуск корабля Orion на SLS — сравнимо с легализованным распилом. Поэтому единственный выход связан с оптимизацией текущей системы. Никаких новых апгрейдов и редких запусков.

План по сокращению времени между пусками с 42 месяцев до 10 выглядит сверхоптимистично, но на бумаге позволит ускорить решение проблем, из-за которых сейчас переносят Artemis II. Если запускать ракету раз в 3,5 года, то ржавеет не только железо, но и процессы, и люди. Это касается и всех тех утечек водорода и гелия, которые не исправили со времен Artemis I в 2022-м. Подрядчики по SLS приветствуют такой вариант, как и корпус астронавтов.

А вот перевод миссии Artemis III с лунной на низкую околоземную орбиту с тестом стыковки посадочных модулей и новых скафандров от Axiom может стать неоправданным риском. Это буквально повторение миссии “Аполлон-9” на современных рельсах, и теперь SpaceX и Blue Origin надо в следующем году вывести на орбиту обе системы. Получится ли теперь с таким графиком ускорить высадку с Artemis IV — пока открытый вопрос. Но это не последнее изменение в этой программе, и впереди много непопулярных решений».

