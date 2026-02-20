Предыдущее руководство NASA скрывало тяжесть инцидента с Boeing Starliner, из-за чего могли погибнуть астронавты — глава агентства

Новый руководитель NASA Джаред Айзекман раскритиковал Boeing и само космическое агентство за провал миссии Starliner, из-за чего два астронавта провели на Международной космической станции более девяти месяцев, пишет Associated Press. По его словам, к проблемам привели слабое руководство и ошибочные решения Boeing, а менеджеры NASA не сделали всего возможного, чтобы быстрее вернуть Бутча Уилмора и Суниту Уильямс на Землю. В итоге оба астронавта смогли добраться домой лишь в марте — на корабле SpaceX.

Айзекман повысил официальный статус инцидента, присвоив ему категорию «тип A» — наиболее серьезную в классификации, означающую угрозу жизни экипажа. Такой же статус имеют катастрофы шаттлов Challenger и Columbia. По словам главы NASA, промедление с присвоением этой категории с самого начала было ошибкой — на агентство оказывалось внутреннее давление с целью сохранить контракт с Boeing и не срывать график полетов.

«Речь идет о том, чтобы поступить правильно. Речь идет о том, чтобы восстановить истину», — сказал Айзекман.

Технические проблемы корабля оказались серьезными: отказы двигателей ориентации едва не помешали Уилмору и Уильямс вообще добраться до станции после старта в 2024 году. Заместитель администратора NASA Амит Кшатрия заявил, что агентство было на волосок от трагедии. Анализ неисправностей двигателей Boeing продолжается по сей день. Айзекман подчеркнул, что Starliner не должен выполнять новые пилотируемые полеты, пока все проблемы не будут поняты и устранены.

NASA опубликовало 312-страничный доклад по итогам расследования инцидента. Boeing заявила, что выводы помогут компании двигаться вперед и обеспечивать безопасность экипажей, и подтвердила продолжение программы Starliner. Тем не менее сроки следующего полета — грузового, который должен стать очередным испытанием перед возобновлением пилотируемых миссий, — пока не определены. Это означает, что SpaceX остается единственным американским перевозчиком астронавтов на МКС: с 2020 года компания Илона Маска доставила на станцию уже 13 экипажей.

Boeing сотрудничает с NASA с 2014 года — тогда агентство наняло эту компанию вместе со SpaceX для доставки астронавтов на орбитальную станцию после завершения программы шаттлов. Контракты оцениваются в миллиарды долларов. Проблемы у Boeing начались еще до нынешнего инцидента: первый беспилотный испытательный полет Starliner в 2019 году завершился выходом на неверную орбиту, и повторная миссия также прошла не без сложностей. Кшатрия признал коллективную ответственность NASA за произошедшее, заявив об Уилморе и Уильямс: «Мы подвели их».

Как отметил в комментарии The Insider аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин, эта история — беспрецедентная в пилотируемой программе США: когда новый администратор NASA раскрывает подробности серии нарушений и ошибок Boeing, длившейся 15 лет:

«В новом отчете также указывается на многочисленные проблемы в программе, которые скрывали на уровне менеджмента NASA и самой компании. То, что Starliner был проблемным кораблем, было известно и до этого, но теперь появились новые детали о масштабе ситуации. И тот факт, что даже после отказа 13 из 24 клапанов для подачи окислителя в систему коррекции во время второго полета не стали вносить значимые изменения в конструкцию корабля, наглядно демонстрирует состояние всей программы. Также только сейчас стало публично известно, что во время третьего испытательного полета, уже после отстыковки от МКС без экипажа, проблемы с системой коррекции корабля усугубились еще сильнее — это тоже ранее скрывали.

Комиссия пришла к выводу, что Boeing допускал ошибки и в оценке проблем, и в анализе рисков, и в поиске причин, и в исправлениях — и передавал в NASA ложную информацию под разными предлогами, на что часть менеджмента агентства также закрывала глаза.

Теперь же ведется расследование всех поломок, в котором кораблю Starliner уже присвоили категорию А. Это показывает, насколько действительно были высоки риски для экипажа во время третьего испытательного полета».