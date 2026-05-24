Макрон впервые с 2022 года созвонился с Лукашенко и предупредил о рисках втягивания Беларуси в войну против Украины — TF1/LCI

Эммануэль Макрон провел первый публично известный телефонный разговор с Александром Лукашенко с февраля 2022 года. Белорусская сторона сообщила, что разговор прошел по инициативе Парижа, а окружение Макрона подтвердило его TF1/LCI. По данным телеканала, французский президент «подчеркнул риски для Беларуси, связанные с втягиванием в агрессивную войну России против Украины», и призвал Лукашенко «предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Беларусью и Европой».

Пресс-служба Лукашенко ограничилась коротким сообщением: стороны, по ее версии, обсудили «региональные проблемы», а также отношения Беларуси с Евросоюзом и Францией. Других деталей Минск не привел.

Предыдущий разговор Макрона и Лукашенко состоялся 26 февраля 2022 года, через два дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда Елисейский дворец сообщал, что Макрон потребовал от Лукашенко добиться вывода российских войск с территории Беларуси и предупредил о серьезности решения, которое позволило бы России разместить в Беларуси ядерное оружие. БЕЛТА тогда писала, что разговор длился около 1 часа 20 минут и был посвящен российско-украинской войне, позиции Беларуси и ее вовлеченности в конфликт.

Новый разговор прошел на фоне предупреждений Киева о возможной угрозе с белорусского направления. Reuters писал, что Владимир Зеленский говорил о необычной активности у границы и о попытках России глубже втянуть Беларусь в войну; Лукашенко в свою очередь заявлял, что Беларусь не будет втянута в войну, если против нее не будет совершена «агрессия». При этом Беларусь в феврале 2022 года позволила России использовать свою территорию для вторжения в Украину.

22 мая Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Путин хотел бы завершить войну против Украины до конца 2026 года, но только на условиях, которые Москва сможет представить как победу, включая полный контроль над Донбассом и соглашение с Европой, фактически признающее российские территориальные захваты. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg отрицал, что Путин устанавливал такой дедлайн.

Одновременно в Европе обсуждают, кто мог бы представлять ее на возможных переговорах с Россией. По данным Helsingin Sanomat, в этих обсуждениях фигурирует президент Финляндии Александр Стубб: издание поговорило с десятью дипломатическими и официальными источниками в нескольких европейских странах, и несколько из них допустили, что Стубб хотел бы получить роль переговорщика и может найти для этого поддержку. При этом, как отмечает HS, подготовка находится на самой ранней стадии: неизвестно, кто и с каким мандатом мог бы представлять Европу, и даже нет уверенности, что сами переговоры состоятся.

В тот же день, 24 мая, Россия нанесла один из крупнейших ударов по Украине, применив, по данным украинских властей и западных агентств, 90 ракет и 600 беспилотников, включая ракету «Орешник». Макрон назвал применение «Орешника» «бегством вперед» Москвы и проявлением тупика российской агрессивной войны.